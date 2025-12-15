Πέθανε η Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του προέδρου του Ολυμπιακού

«Έφυγε» από τη ζωή σήμερα (15/12/2025) η Ειρήνη Μαρινάκη. Ήταν σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, στις 12:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



