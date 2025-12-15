Πέθανε η Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του προέδρου του Ολυμπιακού

15 Δεκ. 2025 19:52
«Έφυγε» από τη ζωή σήμερα (15/12/2025)  η Ειρήνη Μαρινάκη. Ήταν σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, στις 12:00.

