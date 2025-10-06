Πέθανε ο αγωνιστής Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, συνδεόταν με στενή φιλία με τον αείμνηστο Νίκο Τεμπονέρα ΦΩΤΟ

Στα 76 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο αγωνιστής Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, εκπαιδευτικός που άφησε έντονο αποτύπωμα στην Αριστερά.

Υπήρξε φυσικός, συνδικαλιστής στην ΕΛΜΕ και μέλος του ΕΑΜ, ενώ ήταν στενός φίλος του αείμνηστου Νίκου Τεμπονέρα.

Βαρύ το πένθος για την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους, ενώ είδηση της απώλειάς του βύθισε στη θλίψη φίλους και συντρόφους.

Από την πλευρά της η πρώην δημοτική σύμβουλος, Ουρανία Μπίρμπα, τον αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση αναφέροντας τα εξής: «Παρακολουθούσαμε με αγωνία τη στιγμή να πλησιάζει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τόσο αγαπημένο φίλο, έναν μοναδικό σύντροφο, τον δικό μας Παναγιώτη. Ήταν ο δάσκαλος που υπηρέτησε το δημόσιο σχολείο με αστείρευτο πάθος.

Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να τον συναντήσουμε, να τον αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε στο πλάι του στην ΕΛΜΕ, στη γειτονιά, στους δρόμους, στην Αριστερά, στο ΕΑΜ από τις δύσκολες μέρες του ’91 μέχρι και σήμερα, για τα μεγάλα όνειρα και τις ιδέες της νιότης μας, τον αποχαιρετάμε με δακρυσμένα μάτια.

Θα μας λείψεις, ακριβέ μας σύντροφε.

Κρατώ βαθιά χαραγμένα τα λόγια σου: “Τα όνειρά μας δεν θα μας ξεγελάσουν, θα τα δούμε ξανά να παίρνουν τον δρόμο τους.” Κουράγιο και δύναμη στην Ολυμπία και τα παιδιά.»

Η κηδεία του Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 11.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο Κοιμητήριο Σαραβαλίου.

