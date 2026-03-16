Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ματ Κλαρκ

Είχε σημειώσει μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ

Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ματ Κλαρκ
16 Μαρ. 2026 20:39
Pelop News

«Έσβησε» στα 89 του χρόνια ο ηθοποιός Ματ Κλαρκ, ο οποίος είχε σημειώσει μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Η οικογένειά του δήλωσε στο TMZ ότι ο Κλαρκ, που έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του μπάρμαν στο «Back to the Future: Part III» και για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Grace Under Fire» — πέθανε το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας, λόγω επιπλοκών έπειτα από χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Ο Κλαρκ εμφανίστηκε σε αρκετά γουέστερν, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, δίπλα σε θρύλους όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τζον Γουέιν, ενώ συμμετείχε και στην καλτ ταινία της δεκαετίας του 1980 «The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension». Eπίσης, εμφανίστηκε στη σειρά «Grace Under Fire», καθώς και σε κλασικές τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Bonanza», «Kung Fu» και «Dynasty».

Οι οικείοι του Ματ Κλαρκ ανέφεραν ότι ήταν ένας «ηθοποιός των ηθοποιών», που αγαπούσε και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του, χωρίς να τον απασχολούν η φήμη και η λάμψη των σταρ. Τον εντυπωσίαζε περισσότερο όταν συνεργαζόταν με καλούς ανθρώπους που αγαπούσαν τις οικογένειές τους. Ο ίδιος αισθανόταν «τυχερός» για την καριέρα του, ενώ, όπως είπαν οι δικοί του άνθρωποι, «πέθανε όπως έζησε, με τους δικούς του όρους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ