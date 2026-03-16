Ελένη Φιλίνη: «Έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και έχω χάσει δουλειές»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Happy Day βρέθηκε η Ελένη Φιλίνη, η οποία μίλησε ανοιχτά τόσο για τη δική της πορεία όσο και για τις αλλαγές που διαπιστώνει στις ανθρώπινες σχέσεις και στην καθημερινότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το αν έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση, η ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει καταφατικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως τέτοιες εμπειρίες της κόστισαν και επαγγελματικά. Όπως ανέφερε, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες συμπεριφορές και έχει χάσει δουλειές εξαιτίας τους.

Σχολιάζοντας τη σημερινή εικόνα της κοινωνίας, η Ελένη Φιλίνη στάθηκε ιδιαίτερα στο αίσθημα μοναξιάς που, όπως πιστεύει, έχει ενταθεί. Ανέφερε ότι παλαιότερα στις εξόδους έβλεπε κανείς περισσότερο παρέες και ζωντανή κοινωνική επαφή, ενώ σήμερα της κάνει εντύπωση η απομόνωση που κυριαρχεί και η απουσία ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων.

Μιλώντας για τη δική της καθημερινότητα, εξήγησε ότι δεν είναι άνθρωπος που χρειάζεται πολλές ώρες ύπνου, σημειώνοντας πως συνήθως κοιμάται περίπου πέντε έως επτά ώρες. Όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ από εκείνους που χρειάζονται δεκάωρο ύπνο, ενώ τόνισε πως έξι ώρες της είναι αρκετές για να λειτουργεί κανονικά.

Αναφέρθηκε επίσης στον έντονο ρυθμό που είχε μέχρι πρόσφατα λόγω της τελευταίας της δουλειάς, σημειώνοντας ότι πλέον βρίσκεται σε καλύτερη φάση, έχοντας στραφεί περισσότερο στο τραγούδι. Όπως αποκάλυψε, εμφανίζεται κάθε Τρίτη σε νυχτερινό χώρο, όπου, όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ακόμη ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από στιγμές εκτόνωσης, είτε μέσα από ένα τραγούδι είτε μέσα από τον χορό και το γέλιο. Κατά την άποψή της, αυτή η ανάγκη είναι σήμερα πιο έντονη από ποτέ.

Παράλληλα, η Ελένη Φιλίνη εμφανίστηκε προβληματισμένη για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη νύχτα, στις συνήθειες και γενικότερα στους ανθρώπους. Όπως είπε, όλα έχουν μεταβληθεί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας ότι έχει κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα, αλλά την ίδια στιγμή έχει απομακρύνει τους ανθρώπους μεταξύ τους.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία ουσιαστική σχέση με τα social media και δεν μπορεί να ζήσει με ένα κινητό μόνιμα στο χέρι. Όπως ανέφερε, δεν ανήκει σε αυτή τη νοοτροπία και δεν επιθυμεί να προσαρμοστεί σε έναν τρόπο ζωής που, όπως πιστεύει, αποδυναμώνει την ανθρώπινη επικοινωνία.

Κλείνοντας, τόνισε πως το βασικό πρόβλημα της εποχής είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την επικοινωνία μεταξύ τους, κάτι που, κατά την εκτίμησή της, επηρεάζει συνολικά τη ζωή και τις σχέσεις.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



