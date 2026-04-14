Πέθανε ο εμβληματικός Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ

Ήταν επικεφαλής του γαλλικού ποδοσφαίρου από το 2005 έως το 2010, ενώ αποχώρησε από τη θέση του προέδρου αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, το οποίο σημαδεύτηκε από την τραγική πορεία της εθνικής Γαλλίας.

Πέθανε ο εμβληματικός Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ
14 Απρ. 2026 18:26
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (14/4/2026) ο άλλοτε προέδρου της γαλλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ.

Ήταν επικεφαλής του γαλλικού ποδοσφαίρου από το 2005 έως το 2010, ενώ αποχώρησε από τη θέση του προέδρου αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, το οποίο σημαδεύτηκε από την τραγική πορεία της εθνικής Γαλλίας.

Μάλιστα η ομάδα κλονίστηκε από τον αποκλεισμό του Νικολά Ανελκά από την αποστολή μετά από διαπληκτισμό με τον προπονητή Ραϊμόν Ντομενέκ και την επακόλουθη άρνηση των παικτών να προπονηθούν (απεργία) σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σαν αποτέλεσμα, η εθνική Γαλλίας τερμάτισε τελευταία στον 1ο όμιλο με 1 βαθμό

Υπό την προεδρία του, η Γαλλία εξασφάλισε τη διοργάνωση του Euro 2016, ενώ έφτασε και στον τελικό του Μουντιάλ 2006.

«Με βαθιά συγκίνηση και μεγάλη θλίψη η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποτίει σήμερα φόρο τιμής στον Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Φιλίπ Ντιαλό, ο τωρινός πρόεδρος της FFF.

«Αφού πρόσφερε τόσα πολλά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ως παίκτης, εκπαιδευτικός, διοικητικός και στη συνέχεια πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Λίγκας Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, ο Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ προήδρευσε της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου από το 2005 έως το 2010.»

«Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών, η FFF είδε, μεταξύ άλλων, την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας να διαγωνίζεται στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 και να εξασφαλίζει την ανάθεση της διοργάνωσης του Euro 2016 στη Γαλλία», υπενθύμισε ο Ντιαλό, σχετικά με την πορεία του προκατόχου του.

