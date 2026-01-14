Πέθανε ο γνωστός σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκριά της

Πέθανε ο γνωστός σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης
14 Ιαν. 2026 10:43
Pelop News

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του και για την οικογένεια της ΕΡΤ καθώς έφυγε από το ζωή, τα ξημερώματα (1401.2026) ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης.

Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκριά της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αλεξάνδρα Δουβαρά φορώντας μαύρα ρούχα και με δάκρια στα μάτια της, είπε το δικό της αντίο στον φίλο και συνάδελφό της που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για αρκετά χρόνια.

«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου, ενός συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή ημέρα στους τηλεθεατές, με τα μάτια της να έχουν γεμίσει δάκρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Αρχίζει αναδάσωση στο Γηροκομειό – Συνεργασία Δασαρχείου και ΝΕΠ
13:10 Δήμας για μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία: Ζητά την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ
13:05 «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα», συγκλονίζουν οι καταθέσεις για τη θανατηφόρα επίθεση στις Σέρρες
12:55 Κυλλήνη: «Καμπανάκι» Παπαδόπουλου για τη σεισμική δραστηριότητα – Στο μικροσκόπιο σμηνοσειρά ή προσεισμική ακολουθία
12:52 Πάτρα: Παλαμάς, «Οι δίαυλοι» και ο κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων
12:51 «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», μοναχοπαίδι ο 16χρονος που «έφυγε» από τη ζωή
12:49 Πάτρα: Σε κλίμα ενότητας και προσφοράς η κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ – Παρών ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός
12:44 Γεωργιάδης: «Οι κλειστοί δρόμοι θα σταματήσουν, όχι ο διάλογος» – Μηνύματα για αγρότες, Τέμπη, Novartis και ΕΣΥ
12:38 Σύλληψη δύο γιατρών στη Ρωσία μετά το θάνατο εννέα νεογνών σε μαιευτήριο της Σιβηρίας
12:37 Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων – Στο τραπέζι ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ
12:29 Στα «δωμάτια» του Hotel Helmos γράφεται το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
12:28 Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
12:17 Γουεμπανιάμα :«Το μέρος που ξεχωρίζει κατά την άποψή μου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού»
12:14 Πάτρα: Στο μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα το ΔΣ Εκπαιδευτικών ΠΕ
12:11 ΚΕΑΟ – ΕΦΚΑ: Μόλις 1 στις 10 ρυθμίσεις παραμένει ενεργή – Χάνονται δόσεις, φουσκώνουν τα χρέη
12:05 Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει στο…μάτι τη Γροιλανδία; Χρυσός, διαμάντια, σπάνιες γαίες και πολλοί άλλοι ορυκτοί πόροι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι
12:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης: Στο μικροσκόπιο Γερμανία και τα τελευταία ίχνη στην Αθήνα – Έρευνες σε πτήσεις, IP και κάμερες για τη Λόρα
11:59 Είχαν κάνει τη ρευματοκλοπή… συνήθεια! Συλλήψεις στον Ασπρόπυργο, ΒΙΝΤΕΟ
11:58 Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκτόξευση μετά το 2019 στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος»
11:54 Μαρινάκης για βανδαλισμούς στα τρακτέρ: «Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ