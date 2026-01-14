Πέθανε ο γνωστός σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του και για την οικογένεια της ΕΡΤ καθώς έφυγε από το ζωή, τα ξημερώματα (1401.2026) ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης.

Νεκρός 41χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην παράκαμψη των μπλόκων της Λιβαδειάς

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκριά της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αλεξάνδρα Δουβαρά φορώντας μαύρα ρούχα και με δάκρια στα μάτια της, είπε το δικό της αντίο στον φίλο και συνάδελφό της που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για αρκετά χρόνια.

«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου, ενός συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή ημέρα στους τηλεθεατές, με τα μάτια της να έχουν γεμίσει δάκρια.

