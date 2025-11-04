Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή

Ο Ντικ Τσέινι, ιστορική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Υπήρξε ο ισχυρός αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους του νεότερου και αρχιτέκτονας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου (2001–2009), πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο δημοσιογράφος Τζέικ Σέρμαν του Punchbowl News.

Ο Τσέινι υπήρξε μια κομβική και βαθιά αμφιλεγόμενη φιγούρα της αμερικανικής πολιτικής για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με θητεία ως υπουργός Άμυνας υπό τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, συνέβαλε στον σχεδιασμό κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων και, ως αντιπρόεδρος, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις παγκόσμιες εξελίξεις μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ως ο στρατηγικός νους πίσω από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, ο Τσέινι υπερασπίστηκε για χρόνια την απόφαση αυτή, που αργότερα χαρακτηρίστηκε βασισμένη σε εσφαλμένες πληροφορίες, σύμφωνα με αναλύσεις του CNN.

Παραδοσιακός εκπρόσωπος του σκληρού ρεπουμπλικανικού κατεστημένου, ο Τσέινι απομονώθηκε σταδιακά από το κόμμα του, λόγω των δημόσιων επιθέσεών του κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο είχε αποκαλέσει «δειλό» και «τη μεγαλύτερη απειλή για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ».

Σε μια παράδοξη τροπή της πολιτικής ιστορίας, ο άνθρωπος που για δεκαετίες συμβόλιζε τη δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της Δημοκρατικής υποψήφιας Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024, σφραγίζοντας έτσι μια διαδρομή που ξεκίνησε από την εξουσία και κατέληξε σε ρήξη με τον ίδιο του τον πολιτικό χώρο.
