Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε σήμερα (18.11.2025) ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέκος Φλαμπουράρης αντιμετώπιζε από το καλοκαίρι πρόβλημα υγείας, ωστόσο, αν και είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, μέχρι προχθές συναντήθηκε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έδινε μάχη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέθανε ενώ ήταν σπίτι του.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ιδιαίτερα στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Η γνωριμία τους μετρούσε πολλά χρόνια, λόγω του πατέρα του κ. Τσίπρα, που είχε συνεργαστεί με τον εκλιπόντα στις κατασκευές. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν και ο άνθρωπος που στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έχασε τον πατέρα του Παύλο τον Οκτώβριο του 2012. «Είναι ο δεύτερος πατέρας μου» φέρεται πως έχει εξομολογηθεί σε φίλους και συνεργάτες ο κ. Τσίπρας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε εκλεγεί βουλευτής στην Α’ Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016, πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό του αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη εκ νέου βουλευτής, στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ενώ στις εκλογές του 2023, τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, είχε τοποθετηθεί στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ενώ τον Ιούνιο αποφάσισε να μην θέσει εκ νέου υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Γεννημένος το 1939 στην Αθήνα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του ΑΠΘ, ενώ είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε κατά τα νεανικά του χρόνια. Αρχικά οργανώθηκε στο ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για αντιδικτατορική δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



