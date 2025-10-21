Πέθανε ο σπουδαίος σκακιστής Ντάνιελ Ναροντίτσκι στα 29 του χρόνια! ΦΩΤΟ

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, έγινε γκραντμάστερ το 2013

21 Οκτ. 2025 8:19
Pelop News

Σοκ στις ΗΠΑ, καθώς τον θάνατο του Αμερικανού σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι σε ηλικία 29 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης που δημοσιεύθηκε από τον σύλλογό του, το Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι. Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτικός, καθώς και ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας του 29χρονου, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην αιτία θανάτου του.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1995, ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες για το σκάκι στις ΗΠΑ.

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, έγινε γκραντμάστερ το 2013. Εκτός από τη συμμετοχή του και την κατάκτηση της ένατης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα blitz πέρυσι, ήταν γνωστός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός εκπαιδευτικός ενώ έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις σε πλατφόρμες όπως το Twitch και το YouTube.
