Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης στα 59 του – Σημαντική διαδρομή σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και Εθνική

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον Στέφανο Μπορμπόκη, ο οποίος πέθανε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η απώλειά του προκαλεί συγκίνηση, καθώς υπήρξε μια χαρακτηριστική μορφή των γηπέδων της Βόρειας Ελλάδας και ποδοσφαιριστής με ξεχωριστή παρουσία τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του Βασίλης, άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χτίζοντας μια πορεία που συνδέθηκε με ιστορικούς συλλόγους όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης. Αγωνιζόταν ως επιθετικός και είχε ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο αγωνιστικό του ύφος, την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του να δίνει χρώμα στο παιχνίδι.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, από όπου και πέρασε στην πρώτη ομάδα. Το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική ήρθε στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1985-86, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα, όταν χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μαλιούφα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, με τη φανέλα του οποίου κατέγραψε συνολικά 214 συμμετοχές και 32 γκολ σε οκτώ χρόνια παρουσίας. Η πιο παραγωγική του χρονιά στο σκοράρισμα ήταν η περίοδος 1987-88, όταν σημείωσε εννέα τέρματα σε 26 εμφανίσεις.

Με τον ΠΑΟΚ έκανε γνωστό το όνομά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χτίζοντας το προφίλ ενός ποδοσφαιριστή που συνδύαζε ουσία και θέαμα.

Από τον ΠΑΟΚ στον Εδεσσαϊκό και τον Ηρακλή

Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Η παρουσία του εκεί άνοιξε τον δρόμο για τη μετακίνησή του στον Ηρακλή το 1995, μετά από συμφωνία με τον τότε ισχυρό άνδρα της ομάδας, Πέτρο Θεοδωρίδη.

Έπειτα από μία σεζόν, ανανέωσε το συμβόλαιό του, συνεχίζοντας την πορεία του σε μια περίοδο που είχε πλέον μπει σε νέα φάση της καριέρας του.

Ο μοναδικός με παρουσία και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης

Στα επόμενα χρόνια αγωνίστηκε και στη Β’ Εθνική, ενώ τη σεζόν 1997-98 φόρεσε τη φανέλα του Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της κατηγορίας. Ακολούθησε η τριετής παρουσία του στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί όπου και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Το όνομά του συνδέθηκε με ένα ιδιαίτερο επίτευγμα, καθώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης: ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Η παρουσία στην Εθνική

Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, πετυχαίνοντας έξι γκολ. Η πρώτη του συμμετοχή ήρθε στις 17 Φεβρουαρίου 1988, σε φιλική αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στη θέση του Βασίλη Δημητριάδη, υπό τις οδηγίες του Μίλτου Παπαποστόλου.

Είχε, επίσης, σημαντική συμμετοχή στην Εθνική Ελπίδων, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας που το 1988 έφτασε μέχρι τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στη Γαλλία.

Και στους πάγκους μετά το τέλος της καριέρας

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του πορείας, πέρασε και στην προπονητική, δουλεύοντας σε ομάδες όπως ο Κιλκισιακός, ο Θερμαϊκός, η Ένωση Θράκης και η Αναγέννηση Γιαννιτσών.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης αφήνει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, συμμετοχές και σημαντικά κεφάλαια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το όνομά του να μένει συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή των γηπέδων της Θεσσαλονίκης και της Εθνικής ομάδας.

