Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Βίκτορ Κόντε, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στα 73 του χρόνια πέθανε ο Βίκτορ Κόντε, ο άνθρωπος που παρείχε απαγορευμένες ουσίες σε επαγγελματίες αθλητές, μεταξύ τους και την ολυμπιονίκη Μάριον Τζόουνς.

Ο Κόντε, αναφέρει το Associated Press, υπερασπιζόταν τον ρόλο του στη παροχή στεροειδών σε κορυφαίους αθλητές. Υποστήριζε μάλιστα ότι απλώς βοήθησε να εξισωθούν οι συνθήκες σε έναν κόσμο γεμάτο απατεώνες. Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο το 2010 έλεγε: «Ναι, οι αθλητές κλέβουν για να κερδίσουν, αλλά και οι κυβερνητικοί πράκτορες και οι εισαγγελείς κλέβουν για να κερδίσουν».

Η έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές για μια από τις εταιρείες του Κόντε, την Balco (Bay Area Laboratory Co-Operative), οδήγησε στην καταδίκη της Τζόουνς, της ποδηλάτισσας Τάμι Τόμας και του παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Ντάνα Στάμπεφιλντ. Μαζί τους καταδικάστηκαν προπονητές, διανομείς, ένας γυμναστής, ένας χημικός και ένας δικηγόρος.

Σε δηλώσεις του είχε «κάψει» έναν από τους δημοφιλέστερους «πελάτες» του, την τρεις φορές ολυμπιονίκη Μάριον Τζόουνς για την οποία είπε ότι την είχε δει να κάνει ενέσεις με ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες.

Ωστόσο απέφευγε να εμπλέξει τον Μπάρι Μποντς, έναν πολύ δημοφιλή στις ΗΠΑ παίκτη του μπέιζμπολ. Παρά το ότι οι κατηγορίες σε βάρος του Μποντς αποσύρθηκαν, δεν μπήκε στο Baseball Hall of Fame παρά το ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες τις τελευταίες δεκαετίες.

Τελικά ο Κόντε εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή για διακίνηση στεροειδών. Ήταν μια φυλακή μειωμένης ασφάλειας που ο ίδιος περιέγραψε ως «καταφύγιο για άνδρες».

Το 2007 επανήλθε στις επιχειρήσεις, με μια εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που είχε ξεκινήσει δύο δεκαετίες νωρίτερα, με την ονομασία Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (Snac) System. Την εγκατέστησε μάλιστα στο ίδιο κτίριο που κάποτε στεγάζονταν η Balco στο Μπέρλινγκεϊμ της Καλιφόρνιας.

