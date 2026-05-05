Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ
Αγωνίστηκε από το NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), μέχρι την Ευρώπη, τη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98)
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς πέθανε μόλις στα 62 του χρόνια ο θρυλικός Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Η Εθνική στο European League με Ράπτη και Λινάρδο
Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, με το παρατσούκλι «ζιζάνιο» είχε μία λαμπρή καριέρα, αγωνιζόμενος από το NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), μέχρι την Ευρώπη, τη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).
Με τη φανέλα του Άρη, ο Πορτορικανός είχε κατακτήσει το Κύπελλο Κόρατς το 1997.
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.
Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.
Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν η «Σύνοδός» μας.
Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες», αναφέρει η ενημέρωση του Πουέρτο Ρίκο.
Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.
Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.
Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.
Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC
— FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026
Τον Νοέμβριο του 2023, ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο στο παχύ έντερο.
Nοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άσφορντ από την 1η Μαΐου, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News