Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς πέθανε μόλις στα 62 του χρόνια ο θρυλικός Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, με το παρατσούκλι «ζιζάνιο» είχε μία λαμπρή καριέρα, αγωνιζόμενος από το NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), μέχρι την Ευρώπη, τη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).

Με τη φανέλα του Άρη, ο Πορτορικανός είχε κατακτήσει το Κύπελλο Κόρατς το 1997.

«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν η «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες», αναφέρει η ενημέρωση του Πουέρτο Ρίκο.

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”. Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο στο παχύ έντερο.

Nοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άσφορντ από την 1η Μαΐου, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

