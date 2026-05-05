Η Εθνική στο European League με Ράπτη και Λινάρδο

Η Ελλάδα στο πρώτο τουρνουά που θα γίνει 5-7 Ιουνίου θα ταξιδέψει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη χώρα από τη Σκανδιναβία και το Αζερμπαϊτζάν. Το δεύτερο τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 12-14 Ιουνίου και θα αντιμετωπίσουμε την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία

Η Εθνική στο European League με Ράπτη και Λινάρδο
05 Μάι. 2026 17:16
Pelop News

Χρώμα Πάτρας στην Εθνική Ανδρών βόλεϊ, που τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει την προετοιμασία της η, ενόψει της συμμετοχής της στο European League 2026.

Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά

Κλήθηκαν στους «18» οι Πατρινοί Αλέξανδρος Ράπτης και Δημοσθένης Λινάρδος. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα διεξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με τη Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου.

Η Ελλάδα στο πρώτο τουρνουά που θα γίνει 5-7 Ιουνίου θα ταξιδέψει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη χώρα από τη Σκανδιναβία και το Αζερμπαϊτζάν. Το δεύτερο τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 12-14 Ιουνίου και θα αντιμετωπίσουμε την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία.

Το τρίτο και τελευταίο τουρνουά που κληρώθηκε η Ελλάδα είναι στο Λουξεμβούργο και εκτός από την οικοδέσποινα χώρα θα αντιμετωπίσουμε και την Αυστρία.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Στο European League ανδρών θα συμμετέχουν 27 χώρες και θα λάβουν όλες μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στην τετράδα θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν στα χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) με εντός και εκτός έδρας αγώνα. Το ίδιο και για τον τελικό.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

Φινλανδία, Τσεχία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισραήλ, Ελβετία, Εσθονία, Σλοβακία, Ισπανία, Κροατία, Δανία, Σουηδία, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Αλβανία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης κάλεσε τους παρακάτω αθλητές:

Ακραίοι

Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός)
Αλέξανδρος Ράπτης
Σπύρος Χανδρινός
Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος
Αλέξανδρος Νανόπουλος
Σταύρος Μούχλιας

Διαγώνιοι

Δημήτρης Μούχλιας
Άγγελος Μάρκου

Πασαδόροι

Μάρκος Γαλιώτος
Σταύρος Κασαμπαλής
Ματέο Χασμπάλα

Κεντρικοί

Θοδωρής Βουλκίδης
Δημοσθένης Λινάρδος
Λάμπρος Πητακούδης
Βαγγέλης Βαϊόπουλος
Δημήτρης Θεοδόσης

Λίμπερο

Άρης Χανδρινός
Δημήτρης Τζιάβρας

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Σουηδία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

17.00: Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»
18:44 Η πιο απρόσμενη εμφάνιση του Met Gala: Ο Bad Bunny 50 χρόνια μετά
18:38 Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
18:30 Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο – Μία ιστορία… τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ
18:26 «Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη
18:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου με οδηγό τις τράπεζες
18:18 Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν
18:12 ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
18:11 Φρίκη στη Βάρδα, βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
18:07 Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης
18:02 «Πίστευα ότι θα πεθάνω», η ιστορία ζωής του Θοδωρή, από το Αφγανιστάν στη Χίο, πρώτα νίκησε τον φόβο του
18:00 Πάτρα: Νέο «καμπανάκι» ενόψει αντιπυρικής περιόδου με ψηφιακή καμπάνια από τον Δήμο
18:00 Φυσικό αέριο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει κέρδη για τη Ρωσία
17:53 TikTok: Το επικίνδυνο trend με παιδικά παιχνίδια που προκαλεί σοβαρά εγκαύματα
17:47 Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
17:45 Πάτρα: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός e-ΕΦΚΑ – Βήμα μπροστά για την αγορά, δηλώνει ο Κατσιγιάννης
17:43 Drones έπληξαν το διυλιστήριο Κιρίσι – Διακόπηκε η επεξεργασία πετρελαίου
17:36 ΗΑΕ: Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν
17:32 Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ