Πετρέλαιο: Ανάκαμψη των τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το ρωσικό αργό και την Ινδία

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο μετά από χαμηλό πέντε μηνών, ενισχυμένες από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη δέσμευση της Ινδίας να περιορίσει τις αγορές ρωσικού αργού. Το Brent ξεπέρασε τα 62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI κινήθηκε κοντά στα 59 δολάρια, ανατρέποντας την πτώση 2,2% που είχε καταγραφεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η Ινδία και η Κίνα έχουν επωφεληθεί από σημαντικές εκπτώσεις στις ρωσικές προμήθειες, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανώτατου ορίου τιμών της Ομάδας των Επτά, ο οποίος περιορίζει τα κεφάλαια που η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά κατηγορεί ινδικές εταιρείες για κερδοσκοπία, δημιουργώντας εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις Ουάσινγκτον–Νέου Δελχί.

Η Ινδία, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου της χώρας, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πρόσθετο πετρέλαιο αξίας 15 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, ενώ για να διακόψει πλήρως τις ρωσικές εισαγωγές θα πρέπει να στραφεί σε προμηθευτές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, δύο κινεζικές επιχειρήσεις ενέργειας και στην ινδική Nayara Energy, με στόχο τον περιορισμό της χρηματοδότησης της Ρωσίας μέσω των πετρελαϊκών της εσόδων.

Στην αγορά επικρατούν επίσης ανησυχίες για υπερπροσφορά και μειωμένη ζήτηση, λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Τραμπ έκανε λόγο για «εμπορικό πόλεμο» με την Κίνα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, πρότεινε μερική αναστολή δασμών για να αντιμετωπιστεί η διαμάχη σε κρίσιμους τομείς.

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,4 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα — η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούλιο — ενώ τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αργότερα σήμερα, αναμένεται να επηρεάσουν την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες.

