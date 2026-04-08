Πετρέλαιο: Κατέρρευσε μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε ισχυρή πτώση που έφτασε σχεδόν το 18% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, λίγο πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, το WTI υποχωρούσε κατά 17,64% και διαμορφωνόταν στα 93,03 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, το διεθνές benchmark, σημείωσε πτώση έως και 16% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι.

Η απότομη αποκλιμάκωση των τιμών έρχεται έπειτα από την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής κυβέρνησης για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων και έναρξη διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η συμφωνία προβλέπει την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό τον όρο ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή και πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε σημειώσει άνοδο άνω του 70% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Παρά τη σημερινή πτώση, το αμερικανικό αργό παραμένει υψηλότερα κατά περίπου 40% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Σε αντίστοιχο κλίμα, οι χρηματιστηριακές αγορές αντέδρασαν θετικά. Τα futures της Wall Street ενισχύθηκαν άνω του 2%, ενώ οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα κατέγραψαν κέρδη της τάξης του 5%. Παράλληλα, η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ κινήθηκε ανοδικά, με την απόδοση του διετούς αμερικανικού τίτλου να υποχωρεί προς το 3,73% και του δεκαετούς κοντά στο 4,24%-4,25%.

Η εκεχειρία χαρακτηρίζεται ως προσωρινή και εξαρτάται από την πρόοδο των συνομιλιών που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές παραμένουν ευάλωτες, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να ανατρέψει το θετικό κλίμα.

Εν τω μεταξύ, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό διακοπεί, με περισσότερα από 800 πλοία να έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Εκτιμάται ότι οι περιορισμοί αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια άνω των 9 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Πτώση καταγράφηκε και στα διυλισμένα προϊόντα, με τα συμβόλαια ντίζελ στην Ευρώπη να υποχωρούν έως και 23%, ενώ το αργό Murban του Άμπου Ντάμπι σημείωσε πτώση 19%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



