Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι αναλυτές τις εξελίξεις στον Κόλπο, καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αναμένεται να σημειώσουν νέα αύξηση αύριο, Δευτέρα. Ήδη, πριν από το Σαββατοκύριακο, οι τιμές έκλεισαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, αντανακλώντας τον φόβο για μια γενικευμένη ενεργειακή κρίση.

Η νέα αναταραχή πυροδοτήθηκε από το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο απείλησε με πλήρη «εξάλειψη» των σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν. Ο όρος που έθεσε είναι το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια κίνηση που έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε την Κυριακή με προειδοποίηση για επιθέσεις σε υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης και ενέργειας στον Κόλπο.

Οι αριθμοί της κρίσης

Brent (Μάιος): Σημείωσε άνοδο 3,26% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 112,19 δολάρια το βαρέλι (το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2022).

Εβδομαδιαία άνοδος: Το Brent ενισχύθηκε συνολικά κατά 8,8% την περασμένη εβδομάδα.

Απώλειες προσφοράς: Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απώλεια περίπου 440 εκατομμυρίων βαρελιών παγκόσμιας προσφοράς.

Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ο Τόνι Σικάμορ της IG χαρακτήρισε το τελεσίγραφο Τραμπ ως μια «48ωρη ωρολογιακή βόμβα» για τις αγορές. Εάν δεν υπάρξει υπαναχώρηση, η αυριανή μέρα ενδέχεται να δει τις τιμές να εκτοξεύονται περαιτέρω. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει την κλιμάκωση, αλλά αυτός ο δρόμος οδηγεί σε ‘καμένη γη’ για τις υποδομές του Κόλπου», σημείωσε η Αμρίτα Σεν της Energy Aspects.

