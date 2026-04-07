Πετρέλαιο: Σε «υψηλά» τετραετίας το Brent

Δείτε πώς επηρεάζει την αγορά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν και ο φόβος για ενεργειακή κρίση.

07 Απρ. 2026 8:24
Σε τροχιά ραγδαίας ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τρίτη (07.04.2026), με τα προθεσμιακά συμβόλαια να αγγίζουν επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το καλοκαίρι του 2022. Η αγορά ενέργειας αντιδρά με νευρικότητα στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή του αμερικανικού τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη προκαλεί έντονη αβεβαιότητα για την παγκόσμια τροφοδοσία.

Η τιμή του διεθνούς σημείου αναφοράς, Brent, σκαρφάλωσε πάνω από τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ακόμη εντονότερη είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο ενισχύεται κατά σχεδόν 3%, ξεπερνώντας το φράγμα των 115 δολαρίων.

Οι επενδυτές προεξοφλούν το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύρραξης, μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για στοχοποίηση των ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία έως τις 20:00 (ώρα ΗΠΑ).

Το «θρίλερ» των Στενών του Ορμούζ 

Κεντρικό σημείο της έντασης παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η οποία αποτελεί βασικό όρο της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της, απορρίπτοντας την πρόταση για προσωρινή εκεχειρία μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και επιμένοντας σε μόνιμη άρση των κυρώσεων.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίποινα κατά αμερικανικών συμφερόντων στον Κόλπο σε περίπτωση πλήγματος σε πολιτικές υποδομές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή ασφυξία. Η απουσία σαφούς διπλωματικής διεξόδου επισκιάζει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση, κρατώντας τις τιμές του «μαύρου χρυσού» σε επίπεδα συναγερμού.

