Πετρέλαιο: Σε «υψηλά» τετραετίας το Brent

Σε τροχιά ραγδαίας ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τρίτη (07.04.2026), με τα προθεσμιακά συμβόλαια να αγγίζουν επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το καλοκαίρι του 2022. Η αγορά ενέργειας αντιδρά με νευρικότητα στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή του αμερικανικού τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη προκαλεί έντονη αβεβαιότητα για την παγκόσμια τροφοδοσία.

Η τιμή του διεθνούς σημείου αναφοράς, Brent, σκαρφάλωσε πάνω από τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ακόμη εντονότερη είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο ενισχύεται κατά σχεδόν 3%, ξεπερνώντας το φράγμα των 115 δολαρίων.

Οι επενδυτές προεξοφλούν το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύρραξης, μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για στοχοποίηση των ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία έως τις 20:00 (ώρα ΗΠΑ).

Το «θρίλερ» των Στενών του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο της έντασης παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η οποία αποτελεί βασικό όρο της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της, απορρίπτοντας την πρόταση για προσωρινή εκεχειρία μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και επιμένοντας σε μόνιμη άρση των κυρώσεων.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίποινα κατά αμερικανικών συμφερόντων στον Κόλπο σε περίπτωση πλήγματος σε πολιτικές υποδομές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή ασφυξία. Η απουσία σαφούς διπλωματικής διεξόδου επισκιάζει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση, κρατώντας τις τιμές του «μαύρου χρυσού» σε επίπεδα συναγερμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



