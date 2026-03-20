Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί γρηγορότερα από ό,τι εκτιμάται.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας διαμορφωνόταν περί τις 03:40 ώρα Ελλάδας στα 105,88 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 2,55%, ενώ είχε προσεγγίσει τα 120 δολάρια την προηγούμενη ημέρα. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου, που έγιναν χθες βράδυ, φαίνεται να καθησύχασαν προσωρινά τους επενδυτές, όπως σημείωσε ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος βρίσκεται στην 20ή ημέρα του και συνεχίζονται οι εντάσεις.

Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες. Παράγοντες του κλάδου πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία εκτιμούν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι οι τιμές μπορεί να υπερβούν τα 180 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη Απριλίου, εάν οι διαταραχές στον εφοδιασμό εξαιτίας του πολέμου παραταθούν.

Η ισραηλινή επίθεση στις 18 Μαρτίου στο κοίτασμα South Pars (Νότια Παρς) του Ιράν –το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου παγκοσμίως– προκάλεσε ιρανικά αντίποινα με επιθέσεις drones και πυραύλους σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Χαρακτηριστικά, νωρίτερα σήμερα, φωτιές ξέσπασαν σε μονάδες του διυλιστηρίου Mina al-Ahmadi στο Κουβέιτ μετά από επίθεση drones, όπως μετέδωσε το πρακτορείο KUNA, με αποτέλεσμα το κλείσιμο ορισμένων εγκαταστάσεων.

Αναλύτριες όπως η Vandana Hari επισημαίνουν ότι τα πετρέλαια αναφοράς Μέσης Ανατολής (Ομάν, Ντουμπάι) έχουν ήδη ξεπεράσει τα 150 δολάρια, ενώ τα 200 δολάρια θεωρούνται πλέον ορατά. Η κύρια μεταβλητή παραμένει η διάρκεια περιορισμού ή κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



