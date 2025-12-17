Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό

Θέρμανση με κλιματιστικό: Πόσο κοστίζει πραγματικά τον μήνα και πότε συμφέρει

Κλιματιστικό
17 Δεκ. 2025 18:24
Pelop News

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για τα νοικοκυριά: πώς μπορούμε να ζεσταθούμε χωρίς να «εκτοξευθεί» ο λογαριασμός ρεύματος. Με τη μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να διαμορφώνεται περίπου στα 0,18 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η οικονομική θέρμανση δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά ανάγκη.

Το κλιματιστικό παραμένει η πιο διαδεδομένη λύση, καθώς εξακολουθεί να είναι σαφώς πιο συμφέρουσα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παραμένει ακριβό. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι συγκεκριμένο: πόσο «καίει» το κλιματιστικό στη θέρμανση και ποιο είναι το πραγματικό μηνιαίο κόστος;

Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό

Με βάση ρεαλιστικά σενάρια καθημερινής χρήσης και διάρκεια 30 ημερών, προκύπτει ένας πρακτικός οδηγός κόστους, ανάλογα με την ισχύ και την τεχνολογία της συσκευής.

Κλιματιστικά inverter – η οικονομικότερη επιλογή

Τα κλιματιστικά με τεχνολογία inverter εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερη κατανάλωση, ειδικά σε πολύωρη χρήση.

  • 9.000 BTU: από 43 έως 130 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας

  • 12.000 BTU: από 60 έως 180 ευρώ τον μήνα

  • 18.000 BTU: από 89 έως 266 ευρώ τον μήνα

  • 24.000 BTU: από 118 έως 353 ευρώ τον μήνα

Κλιματιστικά χωρίς inverter – αυξημένη κατανάλωση

Οι παλαιότερης τεχνολογίας συσκευές καταναλώνουν αισθητά περισσότερο ρεύμα.

  • 9.000 BTU: από 53 έως 158 ευρώ τον μήνα

  • 12.000 BTU: από 70 έως 209 ευρώ τον μήνα

  • 18.000 BTU: από 103 έως 310 ευρώ τον μήνα

  • 24.000 BTU: από 139 έως 418 ευρώ τον μήνα

Τι δείχνουν στην πράξη τα στοιχεία

Η διαφορά ανάμεσα σε inverter και απλά κλιματιστικά είναι καθοριστική. Η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 60 έως 100 ευρώ τον μήνα, ιδιαίτερα στα μεγάλα μηχανήματα και σε πολύωρη χρήση. Η συνεχής λειτουργία 24 ωρών εκτοξεύει το κόστος, με τις συσκευές χωρίς inverter να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ένας βασικός κανόνας ενεργειακής οικονομίας: όσο καλύτερα ταιριάζει η ισχύς των BTU στο μέγεθος του χώρου, τόσο αποδοτικότερη είναι η λειτουργία και τόσο χαμηλότερος ο λογαριασμός ρεύματος.

Το κλιματιστικό παραμένει μια οικονομικά βιώσιμη λύση θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για inverter, χρησιμοποιείται σωστά και είναι κατάλληλο για τον χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος μπορεί εύκολα να ξεφύγει, μετατρέποντας τη «φθηνή» θέρμανση σε δυσάρεστη έκπληξη στο τέλος του μήνα.

