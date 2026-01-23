Πιάστηκαν on air Παγώνη – Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Φταίει η Πολιτεία;» – Σφοδρή σύγκρουση στον αέρα

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Καλλιακμάνη στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με αφορμή τις ευθύνες της Πολιτείας και των πολιτών για τον θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας στην Άνω Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών, σημειώνοντας ότι είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις για αποφυγή μετακινήσεων: «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε, προσθέτοντας ότι «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης από την πλευρά του τόνισε ότι η Πολιτεία φέρει σημαντικές ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες διστάζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω ανεπαρκών αποζημιώσεων: «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με την Παγώνη να απαντά: «Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;».

Ο διάλογος μεταξύ των δύο έγινε ιδιαίτερα έντονος:

Καλλιακμάνης: «Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία; Δεν είναι υποχρέωσή της;»

Παγώνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα;»

Καλλιακμάνης: «Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;»

Παγώνη: «Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις. Έτσι; Αρκετά!»

Καλλιακμάνης: «Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες.»

Παγώνη: «Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις, πολύ καλά καταλαβαίνεις.»

Καλλιακμάνης: «Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, τους φτωχούς ανθρώπους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.»

Παγώνη: «Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.»

Ο διάλογος ανέδειξε τη σύγκρουση απόψεων για το ζήτημα της κρατικής ευθύνης, της κοινωνικής προστασίας και της ατομικής ευθύνης σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών.





