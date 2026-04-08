Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 59, 50 και 35 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε το μεσημέρι και το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) η Αστυνομία.

[contaisu_summary]

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 360 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, πλαστά δελτία ταυτότητας και άδειες οδήγησης καθώς και μήτρες σφραγίδας.

Το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε 2.500.000 ευρώ

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ μετά από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Αρχικά εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος σε περιοχή της Αθήνας, καθώς κατείχε δέκα νάιλον συσκευασίες με πάνω από δέκα κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Την εν λόγω ποσότητα είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 59χρονο, ο όποιος λειτουργούσε και για λογαριασμό του 50χρονου.

Μάλιστα, ο 35χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με όχημα που οδηγούσε, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης, ερυθρούς σηματοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλα οχήματα.

Επιπλέον, πριν ακινητοποιηθεί αντιστάθηκε σθεναρά απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου και του 50χρονου, ενώ από τις έρευνες σε διαμέρισμα, αποθήκη και εξωτερικούς χώρους διώροφου σπιτιού, εντοπίστηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 351 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Συνολικά στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 26.010,5 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένη σε 24 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

– 330.950 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένη σε 298 νάιλον συσκευασίες,

– 31.600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με τη μορφή σοκολάτας, διαμοιρασμένη σε 315 νάιλον συσκευασίες,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 31.620 ευρώ,

– 4 πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας,

– 4 πλαστές άδειες οδήγησης, με διαφορετικά ανά είδος αναγραφόμενα στοιχεία,

– 2 μήτρες σφραγίδας δημόσιας υπηρεσίας,

– 3 μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

– 5 κινητά τηλέφωνα και

– Μία κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παρεμφερή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

