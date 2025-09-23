Πιερρακάκης: 1 δισ. ευρώ επιπλέον για δημοσίους υπαλλήλους

Ο υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Πιερρακάκης: 1 δισ. ευρώ επιπλέον για δημοσίους υπαλλήλους
23 Σεπ. 2025 10:12
Pelop News

Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το συνολικό όφελος που θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα μόνιμα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Kontra Channel.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυτά τα ποσά στους λογαριασμούς τους, προκύπτοντα από:

  • Αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, ύψους 240 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού, που επηρεάζει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ύψους 360 εκατ. ευρώ.
  • Μείωση φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις μισθών για τους ένστολους από Οκτώβριο: Φοροελαφρύνσεις για όλους από τον Ιανουάριο

Ο υπουργός σημείωσε ότι το κόστος ενός 13ου μισθού θα ανερχόταν σε 1,35 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση παρέχει 1 δισ. ευρώ με μόνιμα μέτρα, τα οποία ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών υπαλλήλων, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

«Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», υπογράμμισε ο Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας τις αλλαγές ως «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ» και προσθέτοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Σε αντίθεση με προσωρινά μέτρα, όπως η μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα στη Σουηδία, ο υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι μόνιμα και αποσκοπούν στη σταθερή οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

Αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι τα μέτρα ύψους 5,76 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με επιπλέον δύο φόρους ΕΝΦΙΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ρεαλιστικές πολιτικές για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Τέλος, ο υπουργός τόνισε ότι η δημοκρατία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργεί νέα κόμματα, αλλά για να έχει πολιτικό βάρος απαιτείται ουσιαστικό πρόγραμμα και υπεύθυνη προσέγγιση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ