Πιερρακάκης: 1 δισ. ευρώ επιπλέον για δημοσίους υπαλλήλους

Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται το συνολικό όφελος που θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα μόνιμα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Kontra Channel.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυτά τα ποσά στους λογαριασμούς τους, προκύπτοντα από:

Αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας , ύψους 240 εκατ. ευρώ.

, ύψους 240 εκατ. ευρώ. Αύξηση του κατώτατου μισθού , που επηρεάζει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ύψους 360 εκατ. ευρώ.

, που επηρεάζει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ύψους 360 εκατ. ευρώ. Μείωση φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις μισθών για τους ένστολους από Οκτώβριο: Φοροελαφρύνσεις για όλους από τον Ιανουάριο

Ο υπουργός σημείωσε ότι το κόστος ενός 13ου μισθού θα ανερχόταν σε 1,35 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση παρέχει 1 δισ. ευρώ με μόνιμα μέτρα, τα οποία ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών υπαλλήλων, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

«Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», υπογράμμισε ο Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας τις αλλαγές ως «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ» και προσθέτοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Σε αντίθεση με προσωρινά μέτρα, όπως η μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα στη Σουηδία, ο υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι μόνιμα και αποσκοπούν στη σταθερή οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

Αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι τα μέτρα ύψους 5,76 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με επιπλέον δύο φόρους ΕΝΦΙΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ρεαλιστικές πολιτικές για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Τέλος, ο υπουργός τόνισε ότι η δημοκρατία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργεί νέα κόμματα, αλλά για να έχει πολιτικό βάρος απαιτείται ουσιαστικό πρόγραμμα και υπεύθυνη προσέγγιση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



