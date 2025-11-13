Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»

Στο πλευρό της Γαλλίας και των χωρών που ζητούν άμεση εφαρμογή του νέου τελωνειακού πλαισίου για τα χαμηλής αξίας δέματα από τρίτες χώρες στάθηκε η Ελλάδα, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να δηλώνει πως η απόφαση αυτή «διασφαλίζει τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου και προστατεύει τους Ευρωπαίους καταναλωτές». Το μέτρο στοχεύει κυρίως τις πλατφόρμες Shein και Temu, που έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για προϊόντα μικρής αξίας, κάτω των 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες – μέτρο που αναμένεται να εγκριθεί στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών (Ecofin).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο καθεστώς προβλέπει επιβολή δασμών και τέλους διεκπεραίωσης ύψους 2 ευρώ για κάθε δέμα, με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες ανέφερε:

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ και επιβολή δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες. Είναι κρίσιμο βήμα για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών».

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα συντάσσεται με τη θέση της Γαλλίας για επίσπευση της εφαρμογής του μέτρου «από τις αρχές του 2026», αντί του αρχικού σχεδίου για το 2028.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει την πρόταση τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ωστόσο η ταχεία αύξηση των εισαγωγών μέσω των κινεζικών πλατφορμών Shein και Temu επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς επισήμανε σε σημείωμά του προς τα κράτη-μέλη ότι το υπάρχον χρονοδιάγραμμα «δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», ενώ υπογράμμισε πως «πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν να σταματήσει άμεσα η αδικία που προκαλεί η μη επιβολή δασμών».

Το νέο μεταβατικό σύστημα φορολόγησης μικροδεμάτων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της 12ης Δεκεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



