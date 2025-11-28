Πιερρακάκης: Με τη...βούλα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως είχε προεξοφλήσει νωρίτερα με δημοσίευμά του το Bloomberg, ανακοίνωσε σήμερα (28/11/2025) την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρείται μεταξύ των βασικών φαβορί μαζί με τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών, με το προφίλ του Έλληνα ΥΠΟΙΚ να αξιολογείται θετικά στους πολιτικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η θέση προέδρου του Eurogroup είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο επικεφαλής εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ όπως η G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ, συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης.

