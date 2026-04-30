Πιερρακάκης: Παρέμβαση για ταχεία δικαίωση των πληγέντων σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη

Επιστολή προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τον τερματισμό των χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων.

30 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν στους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων από τις εθνικές τραγωδίες σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη δρομολογεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Με επιστολή του προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), ο Υπουργός ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να μπει τέλος στην πολυετή δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων.

Διαβάστε επίσης: Τέμπη: Τέλος στη δικαστική ταλαιπωρία των θυμάτων – Το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις

Η πρωτοβουλία, η οποία εκδηλώθηκε μέσω επιστολής με ημερομηνία 22 Απριλίου 2026, στοχεύει στην αποφυγή άσκοπων αντιδικιών σε περιπτώσεις όπου τα ένδικα μέσα κρίνονται αβάσιμα. Ο κ. Πιερρακάκης καλεί το ΝΣΚ να δώσει προτεραιότητα σε αιτήματα για εξώδικο συμβιβασμό και παραιτήσεις από ένδικα μέσα, διασφαλίζοντας ότι το Δημόσιο δεν θα συντηρεί δικαστικές μάχες που στερούνται νομικού ερείσματος.

Ταχύτερες αποζημιώσεις

Η συγκεκριμένη κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς και με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ήδη θεσπιστεί για το Μάτι και τη Μάνδρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πολιτική αυτή αποδίδει ήδη καρπούς:

  • Μάτι: Έχουν εκδοθεί 66 πρακτικά συμβιβασμού.

  • Μάνδρα: Έχουν ολοκληρωθεί 14 πρακτικά.

  • Οικονομικό ύψος: Οι καταβολές προς τους δικαιούχους έχουν φτάσει τα 5,48 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα 2,9 εκατ. ευρώ που είχαν καταβληθεί έως τον Οκτώβριο του 2025.

Αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η ενεργοποίηση του ΝΣΚ αποτελεί «κλειδί» για την αποσυμφόρηση του δικαστικού συστήματος. Με την παραίτηση του Δημοσίου από προδήλως αβάσιμα ένδικα μέσα, επιτυγχάνεται όχι μόνο η ηθική και υλική δικαίωση των πολιτών σε συντομότερο χρόνο, αλλά και η εξοικονόμηση πόρων για το κράτος από μακροχρόνιες δικαστικές δαπάνες.

