Πηγές ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» μετά την άρνηση Ξυλούρη

Το κυβερνών κόμμα καταλογίζει στην αντιπολίτευση «σόου εντυπώσεων» και ανακολουθία ως προς τους μάρτυρες Ξυλούρη και Στρατάκη.

Πηγές ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» μετά την άρνηση Ξυλούρη
20 Νοέ. 2025 18:43
Pelop News

Αντίδραση προκάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία οι εξελίξεις στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για «σταθερή αντίφαση» στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης: «Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ»: Ο «Χασάπης» ξεσπά στην Εξεταστική – «Μου διαλύετε το σπίτι για πολιτικό παιχνίδι»

Όπως αναφέρουν, η αντιπολίτευση επί εβδομάδες επιχειρούσε να δημιουργήσει εντυπώσεις γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά πλέον «ανασκευάζει τα ίδια της τα επιχειρήματα», καθώς – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – τα στοιχεία δεν στηρίζουν τις καταγγελίες.

Ειδική αναφορά έγινε στην άρνηση του μάρτυρα Ξυλούρη να καταθέσει, γεγονός που οδήγησε σε αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε τη θεσμική οδό της παραπομπής στον εισαγγελέα προκειμένου να κριθεί εάν προκύπτει αδίκημα απείθειας.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρόμοια στάση τηρήθηκε και για τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη, ο οποίος – όπως αναφέρουν – έχει «μακρά κομματική πορεία στο ΠΑΣΟΚ», σύμφωνα με δικές του αναφορές. Υποστηρίζουν ότι η αντιπολίτευση τον είχε παρουσιάσει ως κεντρικό πρόσωπο υποτιθέμενων παρατυπιών, αλλά στην επιτροπή οι εισηγητές των κομμάτων φέρεται να αποστασιοποιήθηκαν από αυτές τις τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του μάρτυρα, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι το όνομά του δεν εμφανίζεται στη δικογραφία.

Οι πηγές της ΝΔ υπογραμμίζουν ότι το κυβερνών κόμμα «δεν υιοθέτησε ποτέ τον κ. Στρατάκη ούτε τάχθηκε υπέρ κάποιου μάρτυρα», τονίζοντας πως στόχος είναι η θεσμική συνέχιση του έργου της Εξεταστικής Επιτροπής.

Καταλήγουν ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει «με θεσμικούς όρους και όχι με λογικές εντυπώσεων», καλώντας την αντιπολίτευση να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

