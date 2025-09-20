Πηνειός: Βρέθηκε οβίδα σε χωράφι – Στο σημείο στρατός και αστυνομία

Μία οβίδα, άγνωστου τύπου, εντοπίστηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Πηνειού, από ημεδαπό άνδρα την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία θα αναλάβει την παραλαβή και την καταστροφή του πολεμικού υλικού.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες σε παρόμοιες περιπτώσεις.

