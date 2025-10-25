PINK THE CITY 2025: Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού!

Σε 24 ώρες, η Πάτρα βάφεται ροζ!

25 Οκτ. 2025 10:35
25 Οκτ. 2025

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Σε μόλις 24 ώρες, η καρδιά της Πάτρας θα χτυπά
ροζ, στον ρυθμό της αγάπης, της ελπίδας και της ζωής! Το PINK THE CITY 2025
επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, και μας καλεί όλους να γεμίσουμε
τους δρόμους με χαμόγελα, ενέργεια και δύναμη.

Από το πρωί, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, η πόλη
ενώνεται σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο
του μαστού.

Γιατί κάθε βήμα, κάθε χειροκρότημα, κάθε ροζ μπλούζα μετράει. Είναι μήνυμα
ζωής, στήριξης και πίστης πως μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Το Άλμα Ζωής Πάτρας
μάς καλεί να συμμετέχουμε, να διαδώσουμε τη σημασία της πρόληψης και να
τιμήσουμε όσες γυναίκες πάλεψαν και παλεύουν με θάρρος.

Σημείο συνάντησης: Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:30 π.μ.

Έναρξη πορείας: 11:30 π.μ. Μαζί, βάφουμε την Πάτρα ροζ και στέλνουμε μήνυμα
παντού ότι η ζωή, η ελπίδα και η αγάπη είναι πιο δυνατές από κάθε εμπόδιο.

Μοιραστείτε τις στιγμές σας με το hashtag #PinkTheCity2025 και γεμίστε τα social
media με ροζ ενέργεια και θετικά vibes!

PINK THE CITY 2025 – Γιατί κάθε μέρα αξίζει να τη ζούμε με δύναμη και χαμόγελο!
