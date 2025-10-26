Pink the City 2025: Η Πάτρα «βάφεται ροζ» και στέλνει μήνυμα ζωής και πρόληψης, το ραντεβού Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας καλεί τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν στον ροζ περίπατο του Pink the City 2025, που πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Η εκδήλωση ξεκινά από τη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, στο κέντρο της πόλης.

Το Pink the City, που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας, επιστρέφει δυναμικά για να μεταδώσει ξανά το διαχρονικό μήνυμα: «Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο – Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού».

PINK THE CITY 2025: Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού!

Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν από το κέντρο της Πάτρας, διασχίζοντας τη Μαιζώνος, την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη και τη Ρήγα Φεραίου, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή στην Αγίου Νικολάου.

Το Pink the City αποτελεί μια μεγάλη γιορτή ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης. Κάθε χρόνο, χιλιάδες συμμετέχοντες, φορείς και οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, προβάλλοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Η Πάτρα σήμερα «ντύνεται ροζ», πλημμυρισμένη από χαμόγελα, αισιοδοξία και δύναμη. Το «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και υποστηρικτές, καθώς και τον Μέγα Χορηγό booktickets.gr, για τη συνεχή προσφορά και στήριξή τους.

