Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι ανέδειξαν πρόβλημα στη χολή, το οποίο κρίθηκε ότι απαιτούσε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση

16 Φεβ. 2026 11:29
Pelop News

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για πρόβλημα στη χολή.

Η εξέλιξη της υγείας του

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε εισαχθεί την προηγούμενη Τρίτη (10/02) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς ταλαιπωρούνταν από γρίπη τύπου Α. Παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα της ίωσης παρουσίαζαν ύφεση, οι έντονοι πόνοι στην κοιλιακή χώρα δεν υποχωρούσαν, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι ανέδειξαν πρόβλημα στη χολή, το οποίο κρίθηκε ότι απαιτούσε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Έτσι, το πρωί της επόμενης ημέρας ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε επιτυχή επέμβαση.

Μετά και τις τελευταίες μετεγχειρητικές εξετάσεις, οι θεράποντες ιατροί έδωσαν το «πράσινο φως» για την αποχώρησή του από το νοσοκομείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει πλέον στο σπίτι του, ακολουθώντας τις ιατρικές οδηγίες, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του κέντρου ήταν από τους πρώτους που τον επισκέφθηκαν μετά το χειρουργείο, προκειμένου να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση.

 

