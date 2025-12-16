Πλακιάς για Καρυστιανού: Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής

«Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση»

16 Δεκ. 2025 23:50
Pelop News

Με σημειολογικές αναφορές στη δίκη για τα Τέμπη, το άνοιγμα της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική αλλά και τους πραγματογνώμονες για το δυστύχημα στα Τέμπη που «είναι εξαφανισμένοι» μίλησε σε συνέντευξή του ο Νίκος Πλακιάς.

Όπως τόνισε στον σταθμό POLITICA 89,8 της Κρήτης και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη «μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου».

Ακούστε τη συνέντευξη:


Προσθέτει ότι «αν κάποιος συγγενής θέλει να εκμεταλλευτεί τη φήμη ή να πολιτικοποιηθεί, είναι δικό του θέμα».

Για το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού, επισήμανε ότι «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και ότι «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

«Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση», είπε και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του δυστυχήματος και της έρευνας για αυτό, ο κ. Πλακιάς είπε ότι ήταν από τους πρώτους που είπαν ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο.

Εξέφρασε ακόμη την απορία πού εξαφανίστηκαν οι ειδικοί. «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», είπε.

Ανέφερε μάλιστα ότι «ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους. Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί». Όπως πρόσθεσε: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;»

«Αρχικά οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες έλεγαν δε θέλουμε τίποτα. Όσο πλησιάζουμε στη δίκη ζητάνε συμβάσεις με ποσοστά», είπε ακόμη.

Για τη συναυλία στο όνομα των θυμάτων είπε ότι «βγήκα πρώτος και μίλησα εναντίον της συναυλίας. Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα».

Τέλος σε ό,τι αφορά τη δίκη (που αρχίζει τον επόμενο Μάρτιο), ο κ. Πλακιάς είπε ότι «αν ξεκινούσε η δίκη νωρίς, οι υπεύθυνοι θα ήταν ήδη στη φυλακή».
«Την αλήθεια θα την αποδεχτώ απ’ όπου κι αν προέρχεται. Το ψέμα θα το απορρίψω απ’ όπου κι αν είναι».

