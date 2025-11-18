Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας: Πώς θα την αποκτήσετε, τι αλλάζει στις μετακινήσεις και στα δικαιώματα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, ένα νέο εργαλείο που επεκτείνει τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και απλουστεύει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Μεταφορών, Πολιτισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πλαστική κάρτα, που εκδίδεται για πρώτη φορά, αποστέλλεται ταχυδρομικά εντός δύο εβδομάδων στη διεύθυνση του δικαιούχου και ενεργοποιείται μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου. Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει η ψηφιακή εκδοχή στο Gov.gr Wallet.

Με την επίδειξη της Κάρτας Αναπηρίας, οι κάτοχοι μπορούν να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες και να τη χρησιμοποιούν ως επίσημο δικαιολογητικό στη θέση πιστοποίησης αναπηρίας. Επιπλέον, παρέχει δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και δικαιώματα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς την ανάγκη προσκόμισης γνωματεύσεων ή άλλων εγγράφων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι καταργείται το παλαιό κριτήριο εντοπιότητας: η πρόσβαση στις δωρεάν μετακινήσεις συνδέεται πλέον μόνο με το ποσοστό αναπηρίας και το εισόδημα, ενισχύοντας την ισότητα σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι «η Κάρτα Αναπηρίας δεν είναι ένα ακόμη διοικητικό έγγραφο, αλλά ένα εργαλείο ελευθερίας και αξιοπρέπειας».

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε ότι «η καθολική προσβασιμότητα στα πολιτιστικά αγαθά βρίσκεται στον πυρήνα της δημοκρατίας», ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε πως «η πλαστική κάρτα συμπληρώνει την ψηφιακή, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση και για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόσθεσε ότι «το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά όπου το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ θα διαθέτει ράμπες για ΑμεΑ και νέες πινακίδες Braille, διασφαλίζοντας πραγματική αυτονομία στη μετακίνηση».

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/) με χρήση των κωδικών Taxisnet, ενώ για απορίες λειτουργεί helpdesk στο 210 3007606 και στο helpdesk@epan.gov.gr

Με τη νέα κάρτα, η Πολιτεία κάνει ένα ακόμη βήμα προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία.

