«Πλέσσας για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Μήνυμα ειρήνης και ξεκάθαρη αντίθεση στους πολέμους»

Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί, στις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα. Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των σφαγιασθέντων από τους Τούρκους το 1821, στο προαύλιο του Ιερού Ναού και αμέσως μετά δήλωσε για την Ημέρα:

«Αρχικά ευχόμαστε χρόνια πολλά και υγεία στο ανθρώπινο δυναμικό, στρατιώτες, στελέχη και εφέδρους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας.

Πιστεύουμε στην ειρήνη των λαών και αγωνιζόμαστε γι’ αυτή.

Αυτή πρέπει να κυριαρχεί στον κόσμο και όχι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, που βάφουν με αίμα τους λαούς, με ξεριζωμένους πρόσφυγες και γενοκτονίες, όπως στην Γάζα.

Η χώρα μας με τις ένοπλες δυνάμεις της, δεν πρέπει να έχει καμιά συμμετοχή σε αυτούς τους πολέμους. Τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, δεν είναι και δικά μας συμφέροντα.

Κανένας στρατιώτης μας και κανένας πολεμικός εξοπλισμός, έξω από τα σύνορα της χώρας μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



