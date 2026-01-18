Πλεύρης: Άμεση αποδέσμευση 90.000 εκκρεμών αδειών διαμονής

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη νόμιμη μετανάστευση με νέο νομοσχέδιο που στοχεύει στην άμεση επίλυση χρόνιων καθυστερήσεων, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας σε εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, σήμερα διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα περίπου 793.000 μετανάστες, ενώ εκκρεμούν σχεδόν 293.000 αιτήσεις για έκδοση ή ανανέωση αδειών διαμονής. Οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους αιτούντες, καθώς πολλές άδειες εκδίδονται μετά τη λήξη τους, προκαλώντας ανασφάλεια στην εργασία και δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη.

Με το νέο νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί σύντομα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται η άμεση αποδέσμευση περίπου 90.000 εκκρεμών υποθέσεων, ενώ σε ορίζοντα διετίας εκτιμάται ότι θα τακτοποιηθούν επιπλέον 90.000 περίπου αιτήσεις.

Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Αυτόματη ανανέωση αδειών διαμονής για μετανάστες που συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς υποχρεωτική επανυποβολή πλήρους φακέλου.

αδειών διαμονής για μετανάστες που συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς υποχρεωτική επανυποβολή πλήρους φακέλου. Ελάχιστη διάρκεια νέων αδειών δύο έτη , ώστε οι διοικητικές καθυστερήσεις να μην οδηγούν σε τυπική απώλεια νομιμότητας.

, ώστε οι διοικητικές καθυστερήσεις να μην οδηγούν σε τυπική απώλεια νομιμότητας. Δυνατότητα επανυποβολής αίτησης για όσους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε έτη και είχαν απορριφθεί στο παρελθόν για τυπικούς λόγους, με αποκατάσταση των παραλείψεων.

για όσους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε έτη και είχαν απορριφθεί στο παρελθόν για τυπικούς λόγους, με αποκατάσταση των παραλείψεων. Ειδική ρύθμιση για μετανάστες άνω των 65 ετών της πρώτης γενιάς, με νόμιμη διαμονή και εργασία τουλάχιστον 20 ετών: δυνατότητα παραμονής χωρίς υποχρέωση εργασίας, με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και σύνταξης.

της πρώτης γενιάς, με νόμιμη διαμονή και εργασία τουλάχιστον 20 ετών: δυνατότητα παραμονής χωρίς υποχρέωση εργασίας, με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και σύνταξης. Αποσυμφόρηση υπηρεσιών μέσω μεταφοράς φακέλων μεταξύ αποκεντρωμένων διοικήσεων και ενίσχυση του προσωπικού.

μέσω μεταφοράς φακέλων μεταξύ αποκεντρωμένων διοικήσεων και ενίσχυση του προσωπικού. Απλοποίηση διαδικασιών μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με δυνατότητα εταιριών προσωρινής απασχόλησης να αναλαμβάνουν τη διαδικασία, καθώς και άμεση μετάκληση έως 500 εργαζομένων για μεγάλα έργα.

από τρίτες χώρες, με δυνατότητα εταιριών προσωρινής απασχόλησης να αναλαμβάνουν τη διαδικασία, καθώς και άμεση μετάκληση έως 500 εργαζομένων για μεγάλα έργα. Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη για μετακληθέντες χωρίς απώλεια νομιμότητας, για μεγαλύτερη προστασία και κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

για μετακληθέντες χωρίς απώλεια νομιμότητας, για μεγαλύτερη προστασία και κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Ενίσχυση διακρατικών συμφωνιών με χώρες όπως Φιλιππίνες, Αρμενία και Αίγυπτος, με έμφαση σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Με το νέο νομοσχέδιο βάζουμε τέλος σε χρόνιες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούσαν εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Απελευθερώνουμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής και εργασίας, με πιο απλές διαδικασίες. Η Ελλάδα παραμένει απολύτως αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, όμως αναδιαμορφώνει τη νόμιμη οδό για όσους θέλουν να εργαστούν καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν σε εργατικό δυναμικό σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός».

