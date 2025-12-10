Πλεύρης: «Η Ευρώπη περνά σε λογική αποτροπών – 50% η μείωση των ροών στην Ελλάδα»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, περιγράφει μια Ευρώπη που αλλάζει στρατηγική στο μεταναστευτικό, υιοθετώντας πλέον γραμμή αποτροπών, κλειστών κέντρων και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, επισημαίνει αισθητή μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα και εξηγεί τι προβλέπει η συμφωνία με τη Γερμανία για τις επιστροφές.

10 Δεκ. 2025 14:33
Pelop News

Η Ευρώπη αλλάζει πορεία στο μεταναστευτικό, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι «πλέον δεν μιλάμε για λογική απορρόφησης, αλλά για λογική αποτροπής και επιστροφών». Όπως είπε, για πρώτη φορά περνά σε ευρωπαϊκό κανονισμό η δυνατότητα επιστροφών μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, στα λεγόμενα Return Hubs — μια ρύθμιση που η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία ζητούσαν σταθερά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διευρύνθηκε ο κατάλογος ασφαλών χωρών και υιοθετήθηκαν πλήρως οι πολιτικές των κλειστών κέντρων επιστροφών και της κράτησης, πολιτικές που η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη από τον Αύγουστο.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, οι αριθμοί δείχνουν σαφή αποκλιμάκωση: «Από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2024 οι ροές ήταν 27.500, ενώ το 2025, στο ίδιο διάστημα, είναι 13.000. Δηλαδή έχουμε μείωση 50%». Η ΕΕ, συμπλήρωσε, περνά σε «αυστηρή διαδικασία, ταχεία εξέταση ασύλου και κράτηση για όσους έχουν ελάχιστες πιθανότητες να λάβουν άσυλο».

Για τη συμφωνία Ελλάδας – Γερμανίας, ο υπουργός εξήγησε ότι έως τις 12 Ιουνίου 2026 —όταν τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης— «διαγράφονται όλες οι περιπτώσεις επιστροφών». Όπως είπε, «η Ελλάδα ξεκινά τότε με μηδενικές υποχρεώσεις». Το αντάλλαγμα είναι ότι τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Συμφώνου η χώρα δεν θα λάβει αλληλεγγύη από τη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια θα ισχύσει το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2024.

«Για εμάς το σημαντικό είναι ότι κλείνουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

