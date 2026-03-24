Πλεύρης κατά Δούκα για το ψήφισμα Ασλάμ: «Μετατρέπει τον δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ»

Σκληρή πολιτική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Χάρη Δούκα, με αφορμή το ψήφισμα του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων για τον Τζαβέντ Ασλάμ. Ο υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε τον δήμαρχο για αναρμόδια παρέμβαση, ενώ ο Χάρης Δούκας απάντησε κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό κατήφορο».

24 Μαρ. 2026 13:20
Pelop News

Σε ευθεία πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η υπόθεση του ψηφίσματος στήριξης προς τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Αθήνα, Τζαβέντ Ασλάμ, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να εξαπολύει δημόσια επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Αφορμή στάθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, με το οποίο ζητείται να αρθεί η απόφαση ανάκλησης του ασύλου και του καθεστώτος πρόσφυγα του Τζαβέντ Ασλάμ. Ο υπουργός θεώρησε ότι η κίνηση αυτή συνιστά παρέμβαση σε πεδίο που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάζοντας στο στόχαστρο ευθέως τη δημοτική αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης ανακάλεσε πρόσφατα το καθεστώς διεθνούς προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ, ιδιότητα που διατηρούσε επί τρεις δεκαετίες, με την αιτιολογία ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι προστασίας. Το σχετικό ψήφισμα υπέρ του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη να επιλέγει αποχή, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά άμεσα την πόλη, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Γιώτης, εκλεγμένος με την παράταξη του Ηλία Κασιδιάρη, ψήφισε κατά.

Στην ανάρτησή του στα social media, ο Θάνος Πλεύρης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Χάρη Δούκα ότι «μετατρέπει τον δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δήμαρχος παρεμβαίνει αναρμόδια στην Επιτροπή Ασύλου, η οποία είναι, όπως επισήμανε, το αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση ή την ανάκληση ασύλου.

Ο υπουργός δεν περιορίστηκε μόνο στην ουσία του θέματος, αλλά άφησε και σαφείς αιχμές για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της Αθήνας παραμένουν ανοικτά, την ώρα που ο δήμαρχος επιλέγει να εμπλακεί σε ζητήματα που δεν σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά ότι «τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν» και ότι ο δήμαρχος «στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά».

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήρθε άμεσα και σε εξίσου υψηλούς τόνους. Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μια πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κατηγορώντας τον Θάνο Πλεύρη ότι σπέρνει μίσος με ακροδεξιές απόψεις. Παράλληλα, συνέδεσε τη σημερινή δήλωση του υπουργού με την τοποθέτησή του στο Κιλκίς την προηγούμενη ημέρα, κάνοντας λόγο για εμφυλιοπολεμική ρητορική και χαρακτηρίζοντας τη στάση του «ακροδεξιό κατήφορο».

Η νέα αυτή σύγκρουση ανεβάζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από το μεταναστευτικό και τη διαχείριση θεμάτων ασύλου, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από το διοικητικό και νομικό πεδίο στην ανοιχτή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη δημοτική αρχή της Αθήνας.

