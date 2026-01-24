Πλεύρης: Μειωμένες οι ροές μεταναστών το 2025 χάρη στα σκληρά μέτρα που ελήφθησαν

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου τονίζει ότι η μείωση αυτή σημειώθηκε κυρίως το τελευταίο 5μηνο της περασμένης χρόνιας, λόγω – όπως λέει – των σκληρών μέτρων που εφαρμόστηκαν, ενώ μέχρι το Ιούλιο παρουσιαζόταν αύξηση.

24 Ιαν. 2026 19:24
Pelop News

Μειωμένες εμφανίζονται οι ροές μεταναστών το 2025, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ροές για τη χρονιά που πέρασε έφτασαν τις 48.298, ενώ το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 60.886, δηλαδή μειωμένες κατά 21%.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Οι ροές το 2025 κλείνουν στον αριθμό 48.298 έναντι 60.886 του 2024. Περίπου 13.000 λιγότερες με ανοικτό το αυξημένο μέτωπο της Λιβυης. 21% μείωση. Η μείωση αφορά το τελευταίο 5 μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα καθώς έως τον Ιούλιο είχαμε αύξηση όπως βλέπετε στα γραφήματα.

