Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ότι Ελλάδα και Γερμανία εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών παράτυπων μεταναστών σε ασφαλή αφρικανική χώρα. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα το τελευταίο τετράμηνο.

19 Νοέ. 2025 11:30
Τη σύμπραξη Ελλάδας και Γερμανίας για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών παράνομων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως δήλωσε, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ασφαλείς αφρικανικές χώρες, ενώ τα τελευταία στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών προς την Ελλάδα.

Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών (return hub) παράνομων μεταναστών σε αφρικανική χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η εξεύρεση ασφαλών χωρών που θα μπορούν να δέχονται μεταναστευτικούς πληθυσμούς για τους οποίους η ΕΕ δεν μπορεί να εξασφαλίσει επιστροφή στις πατρίδες τους.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν θα υλοποιηθεί θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα από πρωτοβουλίες κρατών-μελών. «Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή προσπάθεια και εμείς εκδηλώσαμε επίσημα ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η δημιουργία τέτοιων κέντρων εκτός ευρωπαϊκού εδάφους λειτουργεί αποτρεπτικά στις μεταναστευτικές ροές.

Όπως εξήγησε, τα κέντρα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία: Κέντρα σε ασφαλείς χώρες, στα οποία θα μεταφέρονται παράνομοι μετανάστες υπό καθεστώς ελέγχου και ασφάλειας, με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντισταθμιστικά οφέλη για τις αφρικανικές χώρες.

Δεύτερη κατηγορία: Κέντρα σε μη ασφαλείς χώρες, όπως η Λιβύη, όπου θα παραμένουν μετανάστες χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή επαναπατρισμού.

Ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε επίσης αναλυτικά στοιχεία για τις μεταναστευτικές αφίξεις, επισημαίνοντας ότι από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την παράνομη μετανάστευση και την προσωρινή αναστολή ασύλου (Αύγουστος–μέσα Νοεμβρίου), οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά 45–50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. «Πέρσι είχαμε περίπου 23.000 αφίξεις και φέτος γύρω στις 12.000», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα το συνολικό ποσοστό μείωσης ανέρχεται σε 18%, ενώ τον Ιούλιο καταγραφόταν ανοδική τάση.

Ο υπουργός ανέφερε ότι στη μείωση των ροών έχει συμβάλει η συνεργασία με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η γειτονική χώρα δεν δέχεται επιστροφές. Παράλληλα, απέδωσε θετικό ρόλο στην ενισχυμένη διπλωματική δράση στην περιοχή της Λιβύης.

Τέλος, χαρακτήρισε «μεγάλη προτεραιότητα» τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 5.000–6.000 ετησίως. Όπως τόνισε, ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ώστε, σε συνδυασμό με τη μείωση των αφίξεων, να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός μεταναστών που παραμένουν στη χώρα με ή χωρίς καθεστώς ασύλου.

