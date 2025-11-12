Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»

Σε αυστηροποίηση του ελέγχου ηλικίας για τους μετανάστες που δηλώνουν ανήλικοι προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως έκανε γνωστό ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (12 Νοεμβρίου) στο Action24.

Ο υπουργός ανέφερε ότι, μετά από κοινή υπουργική απόφαση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ηλικίας σε περιπτώσεις αμφιβολίας. «Όπου υπάρχει υποψία, γίνεται εξέταση. Από τις 104 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, οι 59 αποδείχθηκαν ενήλικοι και οι υπόλοιποι 35 βρίσκονται υπό διερεύνηση», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «μεγάλο ποσοστό ψευδών δηλώσεων».

Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι πολλοί μετανάστες δηλώνουν ηλικία 16-17 ετών ώστε να εξασφαλίσουν προνόμια: να μην απελαύνονται μέχρι την ενηλικίωσή τους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και να διαμένουν σε ειδικές δομές με καλύτερες συνθήκες. «Αν βλέπεις ένα άτομο που είναι προφανέστατα ανήλικο, δεν χρειάζεται να το εξετάσεις. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για άτομα που δηλώνουν ψευδώς την ηλικία τους για να κερδίσουν χρόνο και δικαιώματα», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι οι ψευδείς δηλώσεις θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις και θα επηρεάζουν άμεσα την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλοι πλέον ελέγχονται. Οι ψευδείς δηλώσεις έχουν συνέπειες – και στη διαδικασία του ασύλου και ποινικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμη τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι ανήλικοι μόνο μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Τέλος, έκανε λόγο για κυκλώματα που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ευρωπαϊκή ανοχή. «Υπάρχει τάση μεταφοράς ατόμων κοντά στο φάσμα της ανηλικότητας για να εκμεταλλεύονται το καθεστώς προστασίας. Αυτό θα το περιορίσουμε αυστηρά. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους εμφανίζονται ως “ανήλικοι” ενώ δεν είναι», κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



