Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε ότι περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες που δήλωσαν ανήλικοι στις ιατρικές εξετάσεις αποδείχθηκαν ενήλικοι. Προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους και ποινικές κυρώσεις για όσους υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις, βάζοντας τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος προστασίας ανηλίκων.

Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων - Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12 Νοέ. 2025 12:53
Pelop News

Σε αυστηροποίηση του ελέγχου ηλικίας για τους μετανάστες που δηλώνουν ανήλικοι προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως έκανε γνωστό ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (12 Νοεμβρίου) στο Action24.

Ο υπουργός ανέφερε ότι, μετά από κοινή υπουργική απόφαση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό ηλικίας σε περιπτώσεις αμφιβολίας. «Όπου υπάρχει υποψία, γίνεται εξέταση. Από τις 104 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, οι 59 αποδείχθηκαν ενήλικοι και οι υπόλοιποι 35 βρίσκονται υπό διερεύνηση», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «μεγάλο ποσοστό ψευδών δηλώσεων».

Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι πολλοί μετανάστες δηλώνουν ηλικία 16-17 ετών ώστε να εξασφαλίσουν προνόμια: να μην απελαύνονται μέχρι την ενηλικίωσή τους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και να διαμένουν σε ειδικές δομές με καλύτερες συνθήκες. «Αν βλέπεις ένα άτομο που είναι προφανέστατα ανήλικο, δεν χρειάζεται να το εξετάσεις. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για άτομα που δηλώνουν ψευδώς την ηλικία τους για να κερδίσουν χρόνο και δικαιώματα», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι οι ψευδείς δηλώσεις θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις και θα επηρεάζουν άμεσα την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι όλοι πλέον ελέγχονται. Οι ψευδείς δηλώσεις έχουν συνέπειες – και στη διαδικασία του ασύλου και ποινικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμη τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο να περιοριστούν τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι ανήλικοι μόνο μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Τέλος, έκανε λόγο για κυκλώματα που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ευρωπαϊκή ανοχή. «Υπάρχει τάση μεταφοράς ατόμων κοντά στο φάσμα της ανηλικότητας για να εκμεταλλεύονται το καθεστώς προστασίας. Αυτό θα το περιορίσουμε αυστηρά. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους εμφανίζονται ως “ανήλικοι” ενώ δεν είναι», κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Στο πλευρό των συνταξιούχων η Δημοτική Αρχή – Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Γεωργίου
13:03 «Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ