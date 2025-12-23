Πλήγμα άνω του 30% στην εορταστική κίνηση των Τρικάλων λόγω των μπλόκων

Αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης, που ξεπερνά το 30%, καταγράφεται ήδη στα Τρίκαλα, καθώς τα αγροτικά μπλόκα στους βασικούς οδικούς άξονες λειτουργούν αποτρεπτικά για χιλιάδες επισκέπτες ενόψει των Χριστουγέννων. Η πόλη, η οποία παραδοσιακά αποτελεί κορυφαίο προορισμό των γιορτών, βιώνει φέτος μια διαφορετική πραγματικότητα.

Στο επίκεντρο των απωλειών βρίσκεται ο Μύλος των Ξωτικών στον Πύργο Ματσόπουλου, ο οποίος κάθε χρόνο προσελκύει οικογένειες και σχολικές εκδρομές από όλη τη χώρα. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του φορέα διοργάνωσης του Δήμου Τρικάλων, Έφη Λεβέντη, οι προγραμματισμένες σχολικές επισκέψεις της προηγούμενης εβδομάδας ακυρώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, καθώς τα σχολεία δεν θέλησαν να ρισκάρουν πολύωρες και αβέβαιες μετακινήσεις.

Παρά το γεγονός ότι φέτος ο δήμος είχε επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση του θεματικού πάρκου, με νέους χώρους και δραστηριότητες, η εικόνα είναι απογοητευτική. Η πτώση στην επισκεψιμότητα αγγίζει το 30%, ενώ ακόμη και όσοι τελικά φτάνουν στην πόλη, κυρίως με πούλμαν, περιορίζουν την παρουσία τους σε μια σύντομη επίσκεψη δύο ή τριών ωρών στο πάρκο, χωρίς να κινούνται στην αγορά ή να διανυκτερεύουν.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στη συνολική οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Η εορταστική περίοδος αποτελεί κάθε χρόνο «ανάσα» για την εστίαση, τα ξενοδοχεία και τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία φέτος βλέπουν τον τζίρο τους να συρρικνώνεται αισθητά, καθώς οι επισκέπτες είτε δεν φτάνουν ποτέ στα Τρίκαλα είτε αποχωρούν αυθημερόν.

Ενδεικτικές είναι και οι μετακινήσεις: το ταξίδι από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα ξεπερνά πλέον τις έξι ώρες λόγω των εκτροπών και των αποκλεισμών, ενώ από τη Θεσσαλονίκη απαιτούνται περίπου τέσσερις ώρες, αντί για τις δυόμισι που ίσχυαν υπό κανονικές συνθήκες. Η μεγαλύτερη πτώση της επισκεψιμότητας καταγράφεται από τη νότια Ελλάδα, απ’ όπου προέρχεται διαχρονικά σημαντικό ποσοστό των εορταστικών επισκεπτών.

Το πλήγμα, όπως επισημαίνουν φορείς της πόλης, δεν είναι μόνο συγκυριακό, αλλά απειλεί να αλλοιώσει συνολικά την εικόνα των φετινών γιορτών, σε μια περίοδο που τα Τρίκαλα βασίζονται παραδοσιακά στην αυξημένη κίνηση για να στηρίξουν την τοπική οικονομία.

