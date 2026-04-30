Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι λαμβάνουν χρήματα σήμερα 30 Απριλίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, οι προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τα συνολικά ποσά να ξεπερνούν τα 1,17 δισ. ευρώ και τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 1.725.124.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, επιδόματα, επιστροφές εισφορών και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του νόμου 4778/2021

20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων

3.500.000 ευρώ σε 2.200 ασφαλισμένους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών

298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ

Από τη ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται οι εξής καταβολές:

13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές

1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

14.000.000 ευρώ σε 13.000 ωφελούμενους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης

1.200.000 ευρώ σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται εντός της ημέρας, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

