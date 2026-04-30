Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι λαμβάνουν χρήματα σήμερα 30 Απριλίου

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές που είναι προγραμματισμένες από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σήμερα 30 Απριλίου 2026.

30 Απρ. 2026 7:33
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, οι προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τα συνολικά ποσά να ξεπερνούν τα 1,17 δισ. ευρώ και τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 1.725.124.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, επιδόματα, επιστροφές εισφορών και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

  • 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του νόμου 4778/2021
  • 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων
  • 3.500.000 ευρώ σε 2.200 ασφαλισμένους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών
  • 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ

Από τη ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται οι εξής καταβολές:

  • 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές
  • 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 ωφελούμενους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται εντός της ημέρας, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:49 Η «Αλληλεγγύη Παντού» φέρνει στην Αχαΐα δράση στήριξης, μνήμης και αντιπολεμικού μηνύματος
11:46 Η ΝΕΠ στο Πρωτάθλημα Οπεν καλλιτεχνικής κολύμβησης
11:44 Μια όμορφη έξοδος για τους ωφελούμενους του ΕΚΑΜΕ με φροντίδα και γενναιοδωρία
11:42 Σμαραγδής: «Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θ. Κολοκοτρώνη»
11:39 Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο μετά την επίθεση στην 22χρονη για το πάρκινγκ
11:33 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου
11:29 «Στην ουσία δεν είναι πατέρας μου»: Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
11:26 Με πτώση άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:20 «Φώναζε “Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε»: Οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα στην Ηλεία
11:15 Ο ΝΟΠ δυνατά φιλικά τεστ με Βουλιαγμένη
11:09 Αντεπίθεση Ιράν και μήνυμα προς Τραμπ για το πετρέλαιο, επόμενη στάση τα 140 δολάρια το βαρέλι
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα
11:00 Πάτρα: Ασφάλεια… δύο ταχυτήτων – Αφύλακτες οι αποσπασμένες δικαστικές υπηρεσίες
11:00 Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με αιχμή τη «διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»
10:55 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Κατάρτιση» 2026-2027
10:55 «Επίθεση» Πεζέσκιαν στις ΗΠΑ για το στενό του Ορμούζ
10:47 Απεργία Πρωτομαγιάς: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
10:43 Ο ΙΟΠ καλεί εθελοντές για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα U13
10:36 Κρήτη: Κατέληξε το 12χρονο κορίτσι μετά το τροχαίο στη Μεσσαρά
10:35 Που θα δείτε η δεύτερη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ