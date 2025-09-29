Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα
Αναλυτικά οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα
Πληρωμές ύψους 1,19 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν:
- Στις 29 Σεπτεμβρίου, 1,1 δισ. ευρώ σε 1.683.164 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
- Στις 30 Σεπτεμβρίου, 3,5 εκατ. ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων του νόμου 4778/2021.
- Στις 3 Οκτωβρίου, 13,27 εκατ. ευρώ σε 26.200 άτομα για παροχές, καθώς και 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου, 14,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ σε 3.015 μη μισθωτούς για επιστροφή εισφορών.
Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται πληρωμές:
- 16 εκατ. ευρώ σε 26.000 άτομα για επιδόματα ανεργίας και συναφή επιδόματα.
- 15 εκατ. ευρώ σε 14.500 μητέρες για άδειες μητρότητας.
- 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1,5 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς για ασφαλιστικές εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 160.000 ευρώ σε δύο δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
