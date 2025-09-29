Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα

Αναλυτικά οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα

29 Σεπ. 2025 7:52
Pelop News

Πληρωμές ύψους 1,19 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν:

  • Στις 29 Σεπτεμβρίου, 1,1 δισ. ευρώ σε 1.683.164 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου, 3,5 εκατ. ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων του νόμου 4778/2021.
  • Στις 3 Οκτωβρίου, 13,27 εκατ. ευρώ σε 26.200 άτομα για παροχές, καθώς και 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου, 14,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3 εκατ. ευρώ σε 3.015 μη μισθωτούς για επιστροφή εισφορών.

Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται πληρωμές:

  • 16 εκατ. ευρώ σε 26.000 άτομα για επιδόματα ανεργίας και συναφή επιδόματα.
  • 15 εκατ. ευρώ σε 14.500 μητέρες για άδειες μητρότητας.
  • 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς για ασφαλιστικές εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 160.000 ευρώ σε δύο δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
