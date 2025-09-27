Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης

Η πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού Α21 δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

27 Σεπ. 2025 14:50
Pelop News

Κλειστή είναι προς το παρόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού Α21 για αιτήσεις, με τους δικαιούχους να αναμένουν την κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

Η πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού Α21 δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Η 4η δόση θα καταβληθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη του μήνα, σε όσους έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στα ΑΤΜ.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  •  τάξη και
  • ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.
