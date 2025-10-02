Πνεύμα Αντιλογίας: Αν το ΠΑΣΟΚ έλεγε «συνεργάζομαι»

Σήμερα υπάρχει ένας κόσμος που αναγκάζεται να ψηφίσει ΝΔ αν και ιδεολογικά ανήκει σε άλλους χώρους και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Το κάνει διότι δεν βλέπει να υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα εξουσίας και γιατί προτιμά μια λειψή έστω σε πολιτικές, σταθερότητα, από την αβεβαιότητα μιας πολιτικής κρίσης χωρίς ορατό τέλος.

Τη φυγή προς τη ΝΔ ενισχύει το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνοντας σχεδόν καθημερινά ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ». Προσθέτουν μάλιστα ότι αν υπάρξει τέτοια ανάγκη τότε «η ΝΔ μπορεί να βρει στα δεξιά της κόμματα για να συγκυβερνήσει».

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Οσοι είστε ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε ότι εμείς δεν θα (συγ)κυβερνήσουμε ποτέ, παρά μόνο αν το 12% που έχουμε, μας το κάνετε 38%! Αν αυτό δεν σας αρέσει και θέλετε σταθερότητα, ψηφίστε ΝΔ.

Ας πάρουμε τώρα την άλλη εκδοχή. Ας υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δήλωνε πως «αν ο ελληνικός λαός απαιτήσει κυβερνήσεις συνεργασίας, το ΠΑΣΟΚ θα το ακούσει και θα ανταποκριθεί, εξασφαλίζοντας ότι θα εφαρμοστούν προτάσεις του για κρίσιμα θέματα που αφορούν την Παιδεία, την Υγεία, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, τη γραφειοκρατία κ.ά.».

Σε αυτή την περίπτωση, ένας ολόκληρος κόσμος που πηγαίνει θέλει δε θέλει στη ΝΔ, θα σκεφτόταν να ενισχύσει σε ποσοστά το ΠΑΣΟΚ ώστε να εξασφαλίσει τη συγκυβέρνηση και να δει το κόμμα του να επιστρέφει στην εξουσία και μάλιστα σε κρίσιμα υπουργεία.

Θεωρώ πολύ πιθανό τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να είχαν βελτίωση, της ΝΔ μείωση και το σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2027 να άλλαζε θεαματικά.

Ομως στο ΠΑΣΟΚ δεν σκέφτονται ρεαλιστικά, σκέφτονται δήθεν ιδεολογικά. Μόνο που δεν είμαστε στη δεκαετία του ‘80 αλλά στο 2025. Και επιπλέον κάτι θα πρέπει να τους λέει το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης ξεκινά από 29% και στο τέλος παίρνει 41%.

Τέλος πρέπει να ειπωθεί πως και μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ισχυρή (αλλά μειοψηφική) άποψη για αποδοχή του σεναρίου συγκυβέρνησης. Δεν εισακούονται.

Έτσι όμως το ΠΑΣΟΚ χάνει μια ευκαιρία να επιβάλλει στην πράξη λύσεις και προτάσεις του. Το να τις λέει μόνο δεν αρκεί.

