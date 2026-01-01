Ποια περιοχή είναι η κορυφαία ελληνική επιλογή του Forbes για το 2026

Η Πελοπόννησος ξεχωρίζει ως η μοναδική ελληνική παρουσία στη λίστα με τους 20 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οδηγό Forbes Travel Guide.

Η επιλογή αυτή δεν αφορά τις κλασικές καλοκαιρινές προτιμήσεις, όπως νησιά με υπερτουρισμό, αλλά εστιάζει σε προορισμούς με ιδιαίτερη ταυτότητα και αφηγηματικό βάθος. Το Forbes τοποθετεί την Πελοπόννησο στο επίκεντρο της παγκόσμιας τάσης «set-jetting» – δηλαδή των ταξιδιών που εμπνέονται από τοποθεσίες γυρισμάτων ταινιών και σειρών.

Η αιτία είναι η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα. Η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του ήρωα στο Αιγαίο μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με πολλές σκηνές να έχουν γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας χερσονήσου και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Το set-jetting έχει εξελιχθεί σε ισχυρή τάση της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, καθώς οι θεατές επιλέγουν προορισμούς που έχουν δει στην οθόνη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Νέα Ζηλανδία από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», η Κροατία από το «Game of Thrones» και η Ταϊλάνδη από το «The White Lotus». Η τάση αυτή επηρεάζει αποφάσεις ταξιδιών, επενδύσεις και την προβολή περιοχών, ενώ έχουν δημιουργηθεί ειδικές εφαρμογές και ψηφιακοί οδηγοί για τον εντοπισμό γυρισμάτων.

Το φαινόμενο, ωστόσο, φέρνει και προκλήσεις, όπως ο υπερτουρισμός σε περιοχές που δεν είναι προετοιμασμένες για μεγάλη αύξηση επισκεπτών. Η Πελοπόννησος, με την πλούσια ιστορική και φυσική της κληρονομιά, αναμένεται να επωφεληθεί από την προβολή της ταινίας του Νόλαν, η οποία θα ενισχύσει την ελκυστικότητά της ως προορισμό για το 2026.

Η λίστα του Forbes περιλαμβάνει προορισμούς από την Ανταρκτική μέχρι τη Ζανζιβάρη, με έμφαση σε εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση και πρωτοτυπία.

