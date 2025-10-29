Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους

Παλιές και δοκιμασμένες μεθόδους χρησιμοποιεί το ΥΠΕΘΟ στην τελική – ίσως – αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους έως και 900 εκατ. ευρώ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα, ώστε να συμφωνηθεί μέχρι και το τέλος του χρόνου, χωρίς να αλλοιωθεί ριζικά, ο χαρακτήρας του ΕΣΠΑ 2021 – 1027.

Ανάμεσα στις μεθόδους “διάσωσης έργων”, η γνωστή από τα παλιά (συγκεκριμένα από τα ΕΣΠΑ ) υπερδέσμευση δαπανών, η ύπαρξη περισσότερων επιλογών για μεταφορά έργων και κάτι που έχει πρώτη φορά η Ελλάδα: Η άμεση ή έμμεση υποστήριξη της Κομισιόν, για την επιτυχία του ελληνικού προγράμματος.

Ειδικότερα:

Η υπερδέσμευση δαπανών

Το ΥΠΕΘΟ έχει ενεργοποιήσει από την αρχή υλοποίησης του Ελλάδα 2.0. την αρχή της υπερδέσμευσης πόρων. Στην πράξη, η μέθοδος αυτή υλοποιείται με τη δέσμευση μεγαλύτερου ποσού ως προϋπολογισμού, για έργα τα οποία έχουν ταχεία υλοποίηση, προσαρμόζοντας ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο. Έτσι , αν κάποιο άλλο έργο έχει προβληματική υλοποίηση ή και καθυστερήσεις να μπορεί να απενταχθεί από το ΤΑΑ (ή το ΕΣΠΑ) χωρίς κίνδυνο για την απώλεια πόρων οι οποίοι θα απορροφηθούν από τα έργα με ικανοποιητική υλοποίηση. Σήμερα , έναντι των 18,2 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα ως επιχορηγήσεις από το ΤΑΑ, έχει δεσμευτεί προϋπολογισμός έργων ύψους 25 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,2 δισ. ευρώ ή 30% πλέον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Με μαξιλάρι 6 δισ. ευρώ, το ΥΠΕΘΟ μπορεί να σώσει πολλές δύσκολες καταστάσεις αποφεύγοντας συνολική απένταξη έργων μεγάλου προϋπολογισμού.

Περισσότερες επιλογές μεταφοράς έργων

Η επέκταση των επιλογών σε ό,τι αφορά τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, με στόχο να μην έχει μια απότομη πτώση επενδύσεων από το 2027, όταν θα έχει τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα με επισπεύδον υπουργείο το Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής διεκδίκησε και εξασφάλισε 8 δισ. ευρώ νέων χρηματοδοτήσεων από τρία νέα κοινοτικά ταμεία: Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων. Τα τρία αυτά ταμεία , εκτός από νέα χρήματα για επενδύσεις, εξασφαλίζουν σε αυτή τη χρονική φάση, μια χρήσιμη εναλλακτική λύση. Μπορούν δηλαδή να απορροφήσουν έργα του ΤΑΑ, τα οποία θα απεναταχθούν από το Ελλάδα 2.0. και τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, λόγω είτε έλλειψης πόρων, είτε λόγω ασυμβατότητας με άλλα προγράμματα. Ένα πρώτο δείγμα στην κατεύθυνση αυτή είναι το γεγονός ότι το Εξοικονομώ θα συνεχιστεί με πόρους 2,5 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα.

Η υποστήριξη της Κομισιόν

Μια πολύ σημαντική ασφαλιστική δικλείδα για την επιτυχία του ΤΑΑ, είναι η υποστήριξη της Κομισιόν. Με την υποστήριξη αυτή, η Ελλάδα, μπορεί να κάνει μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα ακόμη και στο “παρά πέντε”, της ολοκλήρωσης του. Η υποστήριξη αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Η Ελλάδα έχει κερδίσει την ανοχή των εταίρων μας, ούσα στις πρώτες θέσεις υλοποίησης των έργων του ΤΑΑ από το 2021 μέχρι και σήμερα. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα περιμένει σήμερα τα 2,1 δισ. ευρώ από την 6η δόση του ΤΑΑ, ενώ περίπου οι μισές από τις χώρες της ΕΕ βρίσκονται στην 1η ή στη 2η δόση. Συνολικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση με βάση της εκταμιεύσεις των πόρων και στην 4η σε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα αιτήματα πληρωμής.

