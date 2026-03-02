Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον 38χρονο για τον θάνατο της 31χρονης στον Κολωνός

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μετά τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν, ο κατηγορούμενος διώκεται για:

Ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση

Τα δύο παραπάνω αδικήματα είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Αντίθετα, δεν ασκήθηκε τελικά δίωξη για διακοπή κύησης, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα, όπως αρχικά φέρεται να είχε υποστηριχθεί. Παράλληλα, εντοπίστηκε κίρρωση του ήπατος.

Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με καταθέσεις μαρτύρων, ενίσχυσαν την εκτίμηση των αρχών ότι η 31χρονη είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες και κακοποιητική συμπεριφορά

Σύμφωνα με τις καταθέσεις:

Το ζευγάρι φέρεται να καβγάδιζε συχνά.

Γείτονες ανέφεραν ότι από το σπίτι ακούγονταν φωνές και ένταση, ακόμη και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.

Ο αδελφός του κατηγορούμενου φέρεται να τον περιέγραψε ως οξύθυμο και κακοποιητικό, κάτι που φέρονται να επιβεβαίωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια η 31χρονη είχε μιλήσει σε φίλους της για κακοποίηση που υφίστατο και το τελευταίο διάστημα αναζητούσε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Έρευνα για την κλήση στο ΕΚΑΒ και επιπλέον δίωξη

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, την ημέρα του περιστατικού, το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον 38χρονο αλλά από κάτοικο της περιοχής. Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και αναμένει επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών).

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



