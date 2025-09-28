Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο

Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει πως η Ελλάδα κρύβει ακόμα ανεκτίμητα διαμάντια για τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

 

Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο
28 Σεπ. 2025 17:40
Pelop News

Η Οία στη Σαντορίνη κατέκτησε θέση στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά παγκοσμίως, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με ειδικούς του ταξιδιωτικού χώρου που προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Forbes, ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής παράδοσης καθιστά τον προορισμό ιδανικό για περιπάτους και φωτογραφικές στιγμές. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει πως η Ελλάδα κρύβει ακόμα ανεκτίμητα διαμάντια, ικανά να εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Αξίζει να τονιστεί πως στην κατάταξη κυριαρχούν ευρωπαϊκά χωριά, με την ελληνική παρουσία να αναδεικνύει την ακαταμάχητη γοητεία των νησιών μας.

Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes:

Μπίμπουρι, Αγγλία
Χάλστατ, Αυστρία
Ρέινε, Νορβηγία
Γκίθορν, Ολλανδία
Γκάσανταλουρ, Νήσοι Φερόε
Οία, Ελλάδα
Μπουρτάνζ, Ολλανδία
Κότορ, Μαυροβούνιο
Σιρακάβα-γκο, Ιαπωνία
Μπατάντ, Φιλιππίνες
Ράσελ, Νέα Ζηλανδία
Μραούκ Ου, Μιανμάρ
Αντέρ, Ιρλανδία
Στεγκ, Λιχτενστάιν
Εγκίσχαϊμ, Γαλλία
Μαναρόλα, Ιταλία
Βαλντεμόσα, Ισπανία
Ζουζουάνγκ, Κίνα
Γκαντρουκ, Νεπάλ
Καμ Ταν, Βιετνάμ
Μονσάντο, Πορτογαλία
Ντολίνα, Σλοβακία
Βικτόρια-μπάι-δε-σι, Καναδάς
Πουρμαμάρκα, Αργεντινή
Ιζαμάλ, Μεξικό
Ουμπούντ, Ινδονησία
Μότοβουν, Κροατία
Ογκάνκουιτ, ΗΠΑ
Μποκέτε, Παναμάς
Σεφσάουεν, Μαρόκο
Κόφι Μπέι, Νότια Αφρική
Σίντι Μπου Σαΐντ, Τυνησία
Λάουτερμπρουνεν, Ελβετία
Μπαν Ρακ Τάι, Ταϊλάνδη
Παρατί, Βραζιλία
Γκαντάμες, Λιβύη
Σαμαρέλ, Μαυρίκιος
Μπαντιαγκάρα, Μάλι
Τιτικαβέκα, Νήσοι Κουκ
Ορταχισάρ, Τουρκία
Γιουκασγιάρβι, Σουηδία
Ογιανταϊτάμπο, Περού
Μπιλάντ Σάιτ, Ομάν
Αράνγκ Κελ, Πακιστάν
Γκούντχεμ, Δανία
Σέιδισφιορδούρ, Ισλανδία
Λαογραφικό χωριό Χαχόε, Νότια Κορέα
Τάτεβ, Αρμενία
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία
Μαρσασλόκ, Μάλτα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Ακρίβεια χωρίς φρένο: Γιατί οι τιμές δεν πέφτουν;
17:59 Ν. Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το περιβάλλον τον πρωθυπουργού γνώριζε τα πάντα…
17:57 Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό
17:48 Σ. Φάμελλος για «νέες αποκαλύψεις» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε
17:44 Ινδία: Σοκαριστική δολοφονία 5χρονου, 25χρονος το αποκεφάλισε μπροστά στη μάνα του – Λιντσαρίστηκε ο δράστης από κατοίκους
17:40 Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο
17:30 Πάτρα: Η ακρίβεια διώχνει τους φοιτητές
17:26 Κέρκυρα: Επιτυχής διάσωση δύο Σκωτσέζων τουριστών από χαράδρα
17:21 Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»
17:14 Στ. Κασσελάκης: «Επιβεβαιώνεται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης στο Μέγαρο Μαξίμου»!
17:13 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή
17:07 Τότε θα γίνει το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
17:04 Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι για τον πόλεμο-Γιατί τον κατηγορεί
16:54 Δοκιμές στο φιλικό γυναικών ανάμεσα σε ΝΟΠ και ΝΕΠ
16:42 ΚΟΚ: Οδηγείς κι έχεις σακούλες με ψώνια στο πίσω κάθισμα; Πρόστιμο
16:31 Ανοιξε πυρ ο Καλλιάνος κατά μετεωρολόγων για την «τρομοκρατική πρόβλεψη» για πολύ ακραίο καιρό
16:24 Τ-shirt για όλα τα γούστα στον Ημιμαραθωνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:12 Νέα Υόρκη: Περιέγραψε live πώς στραγγάλισε τους γονείς του πριν 8 χρόνια για να τους…ανακουφίσει!
16:05 Η Ελλάδα θα απαγορέψει τα social media σε ανήλικους κάτω των 15
15:56 «Ψηφιακά υδρόμετρα»: Αρωμα σκανδάλου 300 εκατ. ευρώ από τους Δήμους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ