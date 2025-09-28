Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο

Η Οία στη Σαντορίνη κατέκτησε θέση στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά παγκοσμίως, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με ειδικούς του ταξιδιωτικού χώρου που προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Forbes, ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής παράδοσης καθιστά τον προορισμό ιδανικό για περιπάτους και φωτογραφικές στιγμές. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει πως η Ελλάδα κρύβει ακόμα ανεκτίμητα διαμάντια, ικανά να εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Αξίζει να τονιστεί πως στην κατάταξη κυριαρχούν ευρωπαϊκά χωριά, με την ελληνική παρουσία να αναδεικνύει την ακαταμάχητη γοητεία των νησιών μας.

Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes:

Μπίμπουρι, Αγγλία

Χάλστατ, Αυστρία

Ρέινε, Νορβηγία

Γκίθορν, Ολλανδία

Γκάσανταλουρ, Νήσοι Φερόε

Οία, Ελλάδα

Μπουρτάνζ, Ολλανδία

Κότορ, Μαυροβούνιο

Σιρακάβα-γκο, Ιαπωνία

Μπατάντ, Φιλιππίνες

Ράσελ, Νέα Ζηλανδία

Μραούκ Ου, Μιανμάρ

Αντέρ, Ιρλανδία

Στεγκ, Λιχτενστάιν

Εγκίσχαϊμ, Γαλλία

Μαναρόλα, Ιταλία

Βαλντεμόσα, Ισπανία

Ζουζουάνγκ, Κίνα

Γκαντρουκ, Νεπάλ

Καμ Ταν, Βιετνάμ

Μονσάντο, Πορτογαλία

Ντολίνα, Σλοβακία

Βικτόρια-μπάι-δε-σι, Καναδάς

Πουρμαμάρκα, Αργεντινή

Ιζαμάλ, Μεξικό

Ουμπούντ, Ινδονησία

Μότοβουν, Κροατία

Ογκάνκουιτ, ΗΠΑ

Μποκέτε, Παναμάς

Σεφσάουεν, Μαρόκο

Κόφι Μπέι, Νότια Αφρική

Σίντι Μπου Σαΐντ, Τυνησία

Λάουτερμπρουνεν, Ελβετία

Μπαν Ρακ Τάι, Ταϊλάνδη

Παρατί, Βραζιλία

Γκαντάμες, Λιβύη

Σαμαρέλ, Μαυρίκιος

Μπαντιαγκάρα, Μάλι

Τιτικαβέκα, Νήσοι Κουκ

Ορταχισάρ, Τουρκία

Γιουκασγιάρβι, Σουηδία

Ογιανταϊτάμπο, Περού

Μπιλάντ Σάιτ, Ομάν

Αράνγκ Κελ, Πακιστάν

Γκούντχεμ, Δανία

Σέιδισφιορδούρ, Ισλανδία

Λαογραφικό χωριό Χαχόε, Νότια Κορέα

Τάτεβ, Αρμενία

Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία

Μαρσασλόκ, Μάλτα

