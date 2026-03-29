Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου

Τα fitness trends που κατακλύζουν τα social media υπόσχονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα με απλές, καθημερινές συνήθειες. Από το ιαπωνικό περπάτημα μέχρι τα dead hangs και το Pilates, όλο και περισσότερος κόσμος ψάχνει την επόμενη μεγάλη τάση που θα τον βάλει σε φόρμα. Το ερώτημα, όμως, παραμένει το ίδιο: πόσα από αυτά στηρίζονται πραγματικά στην επιστήμη και πόσα απλώς γίνονται viral;

Ο Jack McNamara, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, επισημαίνει ότι η δημοτικότητα ενός fitness trend δεν σημαίνει απαραίτητα και αποτελεσματικότητα. Όπως εξηγεί, αυτό που έχει σημασία δεν είναι τι ακολουθεί ο αλγόριθμος, αλλά τι μπορεί όντως να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στο σώμα.

Το trend με την πιο καθαρή επιστημονική βάση

Το λεγόμενο ιαπωνικό περπάτημα φαίνεται να ξεχωρίζει περισσότερο από τα υπόλοιπα. Η μέθοδός του είναι απλή:

3 λεπτά γρήγορο περπάτημα

3 λεπτά πιο αργός ρυθμός

επανάληψη για περίπου 30 λεπτά

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει μελετηθεί σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει:

τη δύναμη των ποδιών

την αερόβια ικανότητα

την αρτηριακή πίεση

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για θαυματουργή λύση. Παραμένει, όμως, ένας πρακτικός και οργανωμένος τρόπος άσκησης που μπορεί να ενισχύσει μια ήδη υπάρχουσα συνήθεια περπατήματος.

Όταν το trend γίνεται υπερβολή

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται το 75 Hard, ένα πρόγραμμα που απαιτεί για 75 συνεχόμενες ημέρες:

δύο προπονήσεις των 45 λεπτών καθημερινά

αυστηρή διατροφή

περίπου 4 λίτρα νερό την ημέρα

ανάγνωση 10 σελίδων βιβλίου

καθημερινή φωτογραφία προόδου

Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η έλλειψη αποκατάστασης. Το σώμα προσαρμόζεται στην άσκηση όταν ξεκουράζεται, όχι μόνο όταν πιέζεται. Χωρίς επαρκή ανάπαυση αυξάνονται οι πιθανότητες για τραυματισμούς, υπερκόπωση και πτώση της απόδοσης, ειδικά σε ανθρώπους που δεν έχουν ήδη ισχυρό υπόβαθρο φυσικής κατάστασης.

Dead hangs: Υπάρχει όφελος, αλλά όχι θαύματα

Το κρέμασμα από μονόζυγο, γνωστό ως dead hang, έχει γίνει πολύ δημοφιλές στο διαδίκτυο. Οι υποστηρικτές του λένε ότι βοηθά στη σπονδυλική στήλη, στη στάση του σώματος και στους ώμους. Η επιστήμη, όμως, είναι πιο συγκρατημένη.

Το βασικό όφελος που φαίνεται να υποστηρίζεται είναι η βελτίωση της:

δύναμης λαβής

Η δύναμη λαβής θεωρείται σημαντικός δείκτης συνολικής υγείας και λειτουργικότητας, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε. Αντίθετα, οι ισχυρισμοί ότι το μονόζυγο «διορθώνει» τη σπονδυλική στήλη ή αλλάζει ριζικά τη στάση του σώματος δεν φαίνεται να στηρίζονται επαρκώς από τα διαθέσιμα δεδομένα.

Pilates: Πραγματικά οφέλη, αλλά και ένας μύθος

Το Pilates εξακολουθεί να είναι από τις πιο δημοφιλείς μορφές άσκησης διεθνώς και όχι άδικα. Οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά:

στην ευλυγισία

στη δυναμική ισορροπία

στη μυϊκή αντοχή

Παρόλα αυτά, ένας από τους πιο συχνούς ισχυρισμούς γύρω από το Pilates, ότι δημιουργεί «μακριούς και λεπτούς μύες», δεν έχει επιστημονική βάση. Η άσκηση δεν αλλάζει το μήκος των μυών. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βελτιώσει τον έλεγχο της κίνησης, την αντοχή και το εύρος των αρθρώσεων.

Τι κρατούν τελικά οι ειδικοί

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα social media μπορούν να λειτουργήσουν θετικά, επειδή παρακινούν περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με τη γυμναστική. Ωστόσο, η απήχηση ενός trend δεν αρκεί για να το κάνει και αποτελεσματικό.

Αυτό που μετρά περισσότερο είναι:

η συνέπεια

η σταδιακή πρόοδος

η ξεκούραση

η ρεαλιστική προσέγγιση

Με άλλα λόγια, η καλύτερη επιλογή δεν είναι απαραίτητα το πιο viral fitness trend, αλλά εκείνο που μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια και διάρκεια στην καθημερινότητά σου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



