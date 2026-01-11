Ποιοι αγρότες θα είναι στο Μαξίμου την Τρίτη, στο τετ α τετ με τον Πρωθυπουργό

Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές (μία αγροτών και μία κτηνοτρόφων) και περιμένουν απαντήσεις για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή ξεχωριστά

Ποιοι αγρότες θα είναι στο Μαξίμου την Τρίτη, στο τετ α τετ με τον Πρωθυπουργό
11 Ιαν. 2026 14:19
Pelop News

Την Τρίτη στη 1μμ θα γίνει η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας προκειμένου να ορίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές (μία αγροτών και μία κτηνοτρόφων) και περιμένουν απαντήσεις για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή αν θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις.

Την ίδια ώρα διαμηνύουν πως αν δεν μείνουν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης θα απαντήσουν με κλιμάκωση της κινητοποίησης. Μέσα στα σενάρια κλιμάκωσης είναι και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση είναι ο Ρίζος Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.

Όπως ανακοίνωσαν οι αγρότες, θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

«Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών» σημείωσαν χαρακτηριστικά και προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή.

